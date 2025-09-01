Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Мне нравятся сплетни": Тина Кароль рассказала, какие мужчины в ее вкусе

Виталий Кирсанов
1 сентября 2025, 17:15
17
Певица добавила, что в будущем готова рассказать подробности о своей личной жизни.
Тина Кароль рассказала, какие мужчины в ее вкусе
Тина Кароль рассказала, какие мужчины в ее вкусе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Что сказала Тина Кароль:

  • Моя самостоятельность будет моим успехом
  • Selfmade woman – это о сегодняшнем дне

Певица Тина Кароль не ищет отношений с мужчинами-бизнесменами. Об этом она рассказала в интервью "Радио Люкс".

"Давно для себя выбрала, ну очень давно, как только осталась сама, что моя самостоятельность, моя свобода и будет моим успехом. Я сама вкладываю в себя, сама развиваюсь, сама отвечают за все свои моменты. Не искала, не ждала бизнесменов", – заявила Тина Кароль, отвечая на вопрос, какие ей нравятся мужчины.

видео дня

Певица добавила, что в будущем готова рассказать подробности о своей личной жизни.

"Думаю, будет очень интересно. Очень интересно! Мне "нравятся" эти навешанные сплетни. Я бы в такой пинг-понг сыграла максимально информационный для тех, кто не может успокоиться", – добавила она.

Она также обратилась к девушкам, заверив, что каждая из них, как и она сама, может достичь абсолютно всего самостоятельно.

"Selfmade woman – это о сегодняшнем дне. Вы можете абсолютно все сами. Я – бизнес-леди, кроме певицы. А мужчина мне будет нравиться только мудрый, сильный, спокойный и рассудительный. Что у него в кармане, мне абсолютно все равно", – заявила она.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Кароль, инфографика, рос
Главред

Последние новости шоу-бизнеса:

Ранее Главред сообщал, что Тина Кароль с юмором поздравила телеведущую Лесю Никитюк с рождением первенца. Звезды встретились за кулисами шоу "Кто сверху?". Кароль пожелала Никитюк родить к сыну еще и дочь, но реакция Леси была неожиданной.

Также Тина Кароль жестко раскритиковала Потапа, который использовал ее лицо. Рэпер с помощью искусственного интеллекта создал видео, где певица в образе грызуна дерется с другой звездой. По словам Кароль, Потап паразитирует на чужих лицах, поэтому она назвала его творчество "дешевым бродяжничеством".

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тина Кароль

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Тина Кароль новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Он теряет мастерство": в МИД Украины ответили на выдумки Путина о войне

"Он теряет мастерство": в МИД Украины ответили на выдумки Путина о войне

17:07Война
Янукович впервые с 2022 года вышел с обращением по Украине - что он сказал

Янукович впервые с 2022 года вышел с обращением по Украине - что он сказал

15:28Мир
На какие области Украины реально нацелилась РФ: слили секретные карты Герасимова

На какие области Украины реально нацелилась РФ: слили секретные карты Герасимова

15:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия, Рыбам - отдых

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия, Рыбам - отдых

Ударит мороз и пойдет снег: синоптики удивили прогнозом на сентябрь

Ударит мороз и пойдет снег: синоптики удивили прогнозом на сентябрь

Сюрприз от судьбы: трех знаков зодиака ждет разрыв связей 1 сентября

Сюрприз от судьбы: трех знаков зодиака ждет разрыв связей 1 сентября

Последние новости

17:37

После слухов о беременности: муж MamaRika заговорил про второго ребенка

17:15

"Мне нравятся сплетни": Тина Кароль рассказала, какие мужчины в ее вкусе

17:07

"Он теряет мастерство": в МИД Украины ответили на выдумки Путина о войне

16:49

Популярный жест мотоциклистов озадачивает водителей: что он означает

16:38

Идеальное ленивое блюдо на ужин: рецепт проще простого

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
16:27

Леся Никитюк показала крошку-сына: "Наше все"

16:15

Вернулся в Украину: что Тина Кароль на самом деле хотела от сына

15:59

Будет работать дольше и эффективнее: какую деталь в пылесосе нужно всегда чистить

15:47

В Украине снизились цены на ключевые овощи и фрукты - что и сколько стоит

Реклама
15:28

Янукович впервые с 2022 года вышел с обращением по Украине - что он сказалВидео

15:26

"Точно имел крылья": в Киеве умер художник-постановщик мультфильма "Остров сокровищ"

15:23

Денисенко впервые после развода появилась на публике с Фединчиком: кто "столкнул" эксов

15:06

На какие области Украины реально нацелилась РФ: слили секретные карты Герасимова

14:54

Изменили весь мир: базовые вещи современности, которые изобрели украинцыВидео

14:41

"Самая большая иллюзия": назван главный провал Путина на саммите в Китае

14:21

Украинцам обновили размер субсидий: для кого изменится сумма

14:02

С 1 сентября сотрудники ТЦК обязаны ходить с бодикамерами: как это будет работать

13:53

Жара отступает: синоптик назвала дату, когда резко упадет температура

13:41

Наталья Могилевская показала старшую дочь: "Нежная и прекрасная"

13:31

Гороскоп на завтра 2 сентября: Тельцам - недомолвка, Скорпионам - большая удача

Реклама
13:31

Самолет Урсулы фон дер Ляйен совершил экстренную посадку из-за РФ - что произошло

13:16

Потап публично обматерил известную украинку - что произошло

13:14

Массированные удары РФ по Украине могут повториться: генерал спрогнозировал когда

13:11

Звонок во время тревоги: кто из украинских звезд повел детей в школу в День знаний

12:57

Почему 2 сентября нельзя брать в руки острые предметы: какой церковный праздник

12:47

Только один человек может остановить Путина, и это не Трамп: Жданов назвал имя

12:42

Выдержат все: четыре знака зодиака с удивительным терпением

12:41

Кто представит Украину на Евровидении-2026: мнение участника ZiferblatВидео

12:35

Путин передал сигналы Европе и США через территорию Украины – СМИ

11:57

Украинцев призвали срочно закрыть окна и пить много воды - что произошло

11:49

В Киев впервые приехали лидеры фракций коалиции Германии: какая цель визита

11:48

"Уедет к отцу в Киев": у Лорак серьезные проблемы с дочерью из-за нового мужа

11:46

Как почистить микроволновку внутри содой и лимоном: работают ли популярные лайфхакиВидео

11:37

В Украине нашествие нового вредителя: 80% урожая под угрозой, как бороться с нимВидео

11:31

Новый инструмент ВСУ на фронте: продвижение армии РФ сократилось на километры

11:14

Экс-президент Ющенко страстно заговорил о настоящей любви

11:05

Уничтожены вертолеты и судно РФ: в ГУР показали кадры массированного удара по КрымуВидео

10:55

Рыбак под Киевом поймал огромную рыбу: что это за краснокнижный трофей

10:45

Заставила неизлечимая болезнь: путинист Якубович пошел на крайние меры

10:44

Худшие дни: когда нельзя копать картошку в сентябреВидео

Реклама
10:43

Китайский гороскоп на завтра 2 сентября: Козлам - беспокойство, Обезьянам - травмы

10:18

Оля Цибульская восхитила поклонников редкими кадрами с мужем

10:16

ССО провели дерзкую операцию в Крыму - удалось поразить "жирную" цель на аэродроме

10:06

Киев будут принуждать, а Москву - замирять: как Трамп будет заканчивать войну в Украине

09:53

Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

09:47

Россияне раскритиковали Герасимова за ложь об успехах армии РФ на фронте - ISW

09:22

Будут привлекать ядерное оружие - в Беларуси начались военные учения ОДКБ

08:50

Разница двадцать два года: Алина Гросу показала редкий снимок с братом

08:49

Землю накроет почти 7-балльная магнитная буря: названа дата опасного шторма

08:26

Путин в Китае раскрыл свой "план окончания войны" и назвал циничную причину ее началаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять