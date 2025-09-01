"Мне нравятся сплетни": Тина Кароль рассказала, какие мужчины в ее вкусе

Певица добавила, что в будущем готова рассказать подробности о своей личной жизни.

Тина Кароль рассказала, какие мужчины в ее вкусе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Что сказала Тина Кароль:

Моя самостоятельность будет моим успехом

Selfmade woman – это о сегодняшнем дне

Певица Тина Кароль не ищет отношений с мужчинами-бизнесменами. Об этом она рассказала в интервью "Радио Люкс".

"Давно для себя выбрала, ну очень давно, как только осталась сама, что моя самостоятельность, моя свобода и будет моим успехом. Я сама вкладываю в себя, сама развиваюсь, сама отвечают за все свои моменты. Не искала, не ждала бизнесменов", – заявила Тина Кароль, отвечая на вопрос, какие ей нравятся мужчины. видео дня

Певица добавила, что в будущем готова рассказать подробности о своей личной жизни.

"Думаю, будет очень интересно. Очень интересно! Мне "нравятся" эти навешанные сплетни. Я бы в такой пинг-понг сыграла максимально информационный для тех, кто не может успокоиться", – добавила она.

Она также обратилась к девушкам, заверив, что каждая из них, как и она сама, может достичь абсолютно всего самостоятельно.

"Selfmade woman – это о сегодняшнем дне. Вы можете абсолютно все сами. Я – бизнес-леди, кроме певицы. А мужчина мне будет нравиться только мудрый, сильный, спокойный и рассудительный. Что у него в кармане, мне абсолютно все равно", – заявила она.

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

