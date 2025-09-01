Вернулся в Украину: что Тина Кароль на самом деле хотела от сына

Певица Тина Кароль рассказала, каким растет ее единственный сын Вениамин.

Тина Кароль и Вениамин Огир встретились в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Вы узнаете:

Какие качества Тина Кароль ценит в своем сыне

Почему Вениамин вернулся в Украину

Сын украинской артистки Тины Кароль сейчас находится в Украине. Во время интервью для Люкс ФМ звездная мама поделилась своими мыслями о воспитании Вениамина и призналась, какие черты характера хотела в нем сформировать.

Кароль рассказала, что ее сын вернулся в Украину на летние каникулы. Парню уже 16 и он учится в Repton Preparatory School в Великобритании. Певица отметила, что много инвестировала в образование и будущее сына, ведь после смерти отца Евгения Огира в апреле 2013 года он остался единственным мужчиной в семье.

Тина Кароль о воспитании единственного сына / фото: instagram.com, Тина Кароль

"Умные дети - это устойчивое будущее. Сыну уже 16 лет, сейчас он приехал на летние каникулы в Украину. Он очень мужественно выглядит. С раннего возраста я ему говорила, что он теперь один мужчина в семье, что ему надо это принять", - сказала Тина Кароль.

Вениамин покинул Украину в 2014 году, когда началась война с Россией. По словам певицы, именно тогда она приняла решение отправить его учиться за границу.

Тина Кароль и Вениамин Огир - причина эмиграции / Скрин из видео: instagram.com, Тина Кароль

"Вениамин уехал в Британию еще в 2014 году, когда началась война. Для меня было очевидно, что это только начало", - призналась артистка.

Звезда также поделилась своими ожиданиями от сына. Она подчеркнула, что не хотела, чтобы он вырос "мажором", поэтому делала все возможное для его интеллектуального развития. В то же время по характеру парень очень застенчивый.

Тина Кароль - каким вырос сын / фото: instagram.com, Тина Кароль

"Мечтала, чтобы он оставался приземленным ребенком. Сегодня он владеет английским, французским, испанским и украинским языками. В старших классах в Британии можно выбирать специализацию. Вениамин остановился на политологии, экономике и бизнесе. Умный мальчик - все, как я и хотела. Жду от него пользы и для себя, и для нашего государства. Он очень тихий, застенчивый, не мажор", - подытожила Тина Кароль.

Тина Кароль / Инфографика: Главред

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) - украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и танца ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

