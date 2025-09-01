Потап публично обматерил известную украинку - что произошло

Кратко:
- Потап пообщался с Дарьей Вершиленко
- Что он ей наговорил
Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, показал свой разговор с бизнесвумен Дарьей Вершиленко.
На своей странице в Instagram беглец опубликовал видео, в котором разговаривал с Дарьей на камеру.
Вершиленко призналась Потапу, что у нее возникает только один вопрос после просмотра его интервью: "Где мозги?"
"Казалось, что хуже, чем Дудю, интервью сделать было невозможно, но ты превзошла всех. Плохие вопросы, плохие ответы", – сказал Потап, используя нецензурную лексику.
Кстати, ранее Потап давал интервью российскому журналисту Юрию Дудю и заявил, что легально покинул Украину.
"Я выезжаю на определенный срок и возвращаюсь. "Помогаю армии, помогаю волонтерам, медицинским организациям. Скажем еще, что не все артисты на фронте", - отмечал беглец.
Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
