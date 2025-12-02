Победительница "Холостяка" похвасталась обручальным кольцом — детали

Вы узнаете:
- Инна Белень поделилась романтической фотосессией с любимым
- Какую интересную деталь нашли поклонники на снимках
Победительница "Холостяка 13" Инна Белень заинтриговала поклонников возможной сменой статуса в личной жизни. На новой фотосессии со своим избранником в Instagram она засветила кольцо на безымянном пальце.
Ранее Инна официально подтвердила, что находится в отношениях с мужчиной по имени Иван. Пара начала смелее появляться в соцсетях вместе, и на этот раз девушка решила опубликовать романтические снимки с партнером на фоне города. Белень с избранником позировали в стильных зимних луках, нежно обнимали друг друга и даже запечатлели момент поцелуя.
"Соскучилась", — лаконично подписала снимки девушка.
Но самой интересной для фанатов стала фотография, на которой Инна с Иваном фотографировались вместе с их любимцем — чихуахуа по кличке Микки. Именно на этом снимке поклонники разглядели кольцо на безымянном пальце победительницы "Холостяка".
"Я одна заметила кольцо на любопытном пальце?", — написала в комментариях подписчица.
В ответ Белень прислала ей несколько смайликов в виде обезьянки, закрывающей глаза, как будто говоря: "Вы ничего не видели".
Ранее победительница "Холостяка" с Александром Тереном, отношения с которым завершились на скандальной ноте, уже демонстрировала подписчикам кольцо, которое, как предположили поклонники, было подарено в честь помолвки.
"Когда желания сбываются от родных рук. Люблю", — написала тогда победительница "Холостяка".
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что украинский предприниматель и модель Юрий Савранский, которого подозревают в отношениях с актрисой Наталкой Денисенко, заговорил с поклонниками о личном. Он ответил на вопросы о бывшей жене, детях, а также рассказал, занято ли его сердце.
Также недавно украинское медиапространство всколыхнула новость о разводе звездной пары Тараса и Елены Тополи. Вадим Лисица не называя имен, прокомментировал промо нового релиза группы "Антитела", намекнув на медийную выгоду, которую Тополя извлек из развода.
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
