Победительница "Холостяка" похвасталась обручальным кольцом — детали

Инна Белень начинает новый этап в своей жизни.

https://stars.glavred.info/pobeditelnica-holostyaka-pohvastalas-obruchalnym-kolcom-detali-10720637.html Ссылка скопирована

Инна Белень появилась с обручальным кольцом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Белень

Вы узнаете:

Инна Белень поделилась романтической фотосессией с любимым

Какую интересную деталь нашли поклонники на снимках

Победительница "Холостяка 13" Инна Белень заинтриговала поклонников возможной сменой статуса в личной жизни. На новой фотосессии со своим избранником в Instagram она засветила кольцо на безымянном пальце.

Ранее Инна официально подтвердила, что находится в отношениях с мужчиной по имени Иван. Пара начала смелее появляться в соцсетях вместе, и на этот раз девушка решила опубликовать романтические снимки с партнером на фоне города. Белень с избранником позировали в стильных зимних луках, нежно обнимали друг друга и даже запечатлели момент поцелуя.

видео дня

"Соскучилась", — лаконично подписала снимки девушка.

Инна Белень - парень / фото: instagram.com, Инна Белень

Но самой интересной для фанатов стала фотография, на которой Инна с Иваном фотографировались вместе с их любимцем — чихуахуа по кличке Микки. Именно на этом снимке поклонники разглядели кольцо на безымянном пальце победительницы "Холостяка".

"Я одна заметила кольцо на любопытном пальце?", — написала в комментариях подписчица.

Инна Белень - предложение / фото: instagram.com, Инна Белень

В ответ Белень прислала ей несколько смайликов в виде обезьянки, закрывающей глаза, как будто говоря: "Вы ничего не видели".

Ранее победительница "Холостяка" с Александром Тереном, отношения с которым завершились на скандальной ноте, уже демонстрировала подписчикам кольцо, которое, как предположили поклонники, было подарено в честь помолвки.

"Когда желания сбываются от родных рук. Люблю", — написала тогда победительница "Холостяка".

Инна Белень - кольцо / фото: instagram.com, Инна Белень

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский предприниматель и модель Юрий Савранский, которого подозревают в отношениях с актрисой Наталкой Денисенко, заговорил с поклонниками о личном. Он ответил на вопросы о бывшей жене, детях, а также рассказал, занято ли его сердце.

Также недавно украинское медиапространство всколыхнула новость о разводе звездной пары Тараса и Елены Тополи. Вадим Лисица не называя имен, прокомментировал промо нового релиза группы "Антитела", намекнув на медийную выгоду, которую Тополя извлек из развода.

Вас может заинтересовать:

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред