"Дешевое бродяжничество": Тина Кароль жестко прошлась по Потапу

Потап опубликовал ролик, где с помощью ИИ показал Тину Кароль и Светлану Лободу в виде грызунов.

https://stars.glavred.info/deshevoe-brodyazhnichestvo-tina-karol-zhestko-proshlas-po-potapu-10678670.html Ссылка скопирована

Потап запостил унизительное видео / Коллаж Главред, фото Instagram/slavicbalaganai

Кратко:

Как в своем видео Потап показал Лободу и Кароль

Как отреагировала певица

Украинский музыкальный продюсер и исполнитель Потап, который себя теперь называет Slavic Balagan опубликовал во всех смыслах кринжовое видео сгенерированное искусственным интеллектом.

На нем - украинская певица Тина Кароль и Светлана Лобода изображены в виде грызунов, которые дерутся. Соответствующим видео он поделился на своей странице в Instagram.

видео дня

На видео уже отреагировала певица Тина Кароль, которая сделала публикацию на своей странице в Telegram.

"Когда у артиста заканчиваются идеи – он начинает паразитировать на чужих лицах. Когда клип не имеет смысла – в него вставляют сгенерированную ложь. Это не творчество, а пустота, замаскированная под провокацию. Использовать образы, уродовать их, чтобы привлечь внимание туда, где уже давно нет содержания, - это не жест художника, а акт отчаяния. Это не диалог с культурой. Это имитация энергии изнутри абсолютного вакуума. Дешевое бродяжничество в тенях тех, кем ты никогда не стал", - написала Тина.

Она также добавила, что пока Киев держится, живет в несправедливой реальности, где-то "существует тот, кто издав свой фальшивый образ за нашу жизнь, к которой он уже давно не имеет никакого отношения".

Тина Кароль отреагировала на провокационный клип Потапа / Скриншот Телеграмм

Позже Потап снова попытался пошутить, и опубликовав пост Тины Кароль, написал: "окрестилась".

Потап снова пытается шутить / Скриншот Instagram/ realpotap

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.

Потап / инфографика: Главред

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред