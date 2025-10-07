Испоганила свое: жена Павлика показала лицо после неудачной пластики

Вы узнаете:
- Екатерина Репьяхова рассказала о неудачной пластической операции
- Как выглядела жена Павлика до нее
Жена певца Виктора Павлика блогер Екатерина Репьяхова призналась, что снова легла под нож пластического хирурга. В своем Instagram она рассказала, что решила исправить последствия неудачной операции, которая исказила ее лицо.
Екатерина показала фото "до" и "после" первой пластики и объяснила, что ее главным комплексом был подбородок. Она установила имплант, однако результат оказался далеким от ожидаемого.
"Каждый день в течение года я смотрела на себя в зеркало и уговаривала нравиться себе. У меня никогда в жизни такого не было. Я пережила это - и не смогла принять себя", - написала Екатерина, показав видео себя сразу после операции.
Самой большой проблемой для нее стала ямка на подбородке, которая появилась после вмешательства. Репьяхова пыталась ее устранить с помощью липофилинга, но эффект держался всего две недели.
"Я себя спрашивала только об одном: как можно было так испоганить свой красивый подбородок. Зачем? Вне камеры я проживала полное неприятие себя, даже с макияжем. Я начала фотошопить себе лицо, впервые в жизни. Чтобы замазать везде ту ужасную яму", - поделилась своими эмоциями Репьяхова.
В конце концов Екатерина решилась на вторую операцию, чтобы вернуть свое лицо к прежнему виду. Она призналась, что на этот раз очень надеется получить тот результат, который поможет ей снова полюбить себя.
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что супруга легендарного украинского певца Виктора Павлика откровенно рассказала, с какими проблемами со здоровьем борется их сын Михаил. Малышу поставили редкий диагноз, который делает его уникальным в мире.
Также шоумен Анатолий Анатолич задал певцу Виктору Павлику каверзный вопрос: с кем из украинских звезд он бы хотел поехать в отпуск. Павлик ответил на вопрос и рассказал, почему на самом деле опасается Наталью Могилевскую.
Вас может заинтересовать:
- "Помолчи минуту": Горбунов признался, кто в его паре с Осадчей первым затевает конфликты
- С Бритни Спирс произошел несчастный случай: "Не знаю, сломана ли она"
- "Это самое страшное": Ольга Сумская сделала заявление о провальном браке
О персоне: Виктор Павлик
Виктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Мария". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред