Испоганила свое: жена Павлика показала лицо после неудачной пластики

Екатерина Репьяхова легла на вторую пластическую операцию для исправления последствий.

Жена Виктора Павлика сделала вторую пластическую операцию / фото: instagram.com, Екатерина Репьяхова

Вы узнаете:

Екатерина Репьяхова рассказала о неудачной пластической операции

Как выглядела жена Павлика до нее

Жена певца Виктора Павлика блогер Екатерина Репьяхова призналась, что снова легла под нож пластического хирурга. В своем Instagram она рассказала, что решила исправить последствия неудачной операции, которая исказила ее лицо.

Екатерина показала фото "до" и "после" первой пластики и объяснила, что ее главным комплексом был подбородок. Она установила имплант, однако результат оказался далеким от ожидаемого.

"Каждый день в течение года я смотрела на себя в зеркало и уговаривала нравиться себе. У меня никогда в жизни такого не было. Я пережила это - и не смогла принять себя", - написала Екатерина, показав видео себя сразу после операции.

Екатерина Репьяхова после первой операции / фото: instagram.com, Екатерина Репьяхова

Самой большой проблемой для нее стала ямка на подбородке, которая появилась после вмешательства. Репьяхова пыталась ее устранить с помощью липофилинга, но эффект держался всего две недели.

"Я себя спрашивала только об одном: как можно было так испоганить свой красивый подбородок. Зачем? Вне камеры я проживала полное неприятие себя, даже с макияжем. Я начала фотошопить себе лицо, впервые в жизни. Чтобы замазать везде ту ужасную яму", - поделилась своими эмоциями Репьяхова.

Екатерина Репьяхова до и после пластики / фото: instagram.com, Екатерина Репьяхова

В конце концов Екатерина решилась на вторую операцию, чтобы вернуть свое лицо к прежнему виду. Она призналась, что на этот раз очень надеется получить тот результат, который поможет ей снова полюбить себя.

О персоне: Виктор Павлик Виктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Мария". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

