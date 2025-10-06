"Помолчи минуту": Горбунов признался, кто в его паре с Осадчей первым затевает конфликты

Юрий Горбунов раскрыл секретный рецепт семейного счастья.

Юрий Горбунов супруга - шоумен раскрыл детали брака с Катей Осадчей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Украинские ведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая в официальном браке уже более восьми лет. На публике пара поддерживает имидж идеальной семьи. Впрочем, сам шоумен признается - и в его семейной жизни с Осадчей бывают конфликты и спорные вопросы.

О том, кто обычно является "заводилой", и как супруги решают проблемы, Горбунов рассказал в беседе с Люкс ФМ. Юрий признался, что именно он чаще всего становится инициатором конфликтов - ему сложно сдержаться, когда события происходят не по плану. Также негативные чувства вызывают у ведущего непунктуальность и бытовые мелочи.

"Я сам конфликтный, и я первый иду на примирение. Катя всегда очень спокойная, я у нее учусь спокойствию, но я больше, поскольку мы обе Девы, но очень разные, от меня всегда начинается какая-то история", - говорит Юрий Горбунов.

Юрий Горбунов супруга - шоумен раскрыл детали брака с Катей Осадчей / Скриншот YouTube

Он также отметил, что в его с Катей Осадчей паре проблемы принято решать и не таить обиду, а также признает необходимость тактично промолчать, прежде чем озвучивать что-то резкое.

"Важнейшая черта, которую надо знать, уметь и воплощать в жизнь — это промолчать, на что-то закрыть глаза. Когда ты хочешь что-то сказать, помолчи минуту и ты перехочешь уже потом что-то говорить. И лучше всего все выяснять уже сегодня. Не переносить на завтра, а прямо сейчас. А спать ложиться уже в выясненных обстоятельствах. Потому что перенос на завтра — это только усугубляет разные варианты развития событий", - убежден шоумен.

Юрий Горбунов супруга - шоумен раскрыл детали брака с Катей Осадчей / фото: instagram.com/gorbunovyuriy

О персоне: Юрий Горбунов Юрий Горбунов – украинский актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины, сообщает Википедия. В феврале 2017 года Юрий Горбунов и ведущая Катя Осадчая объявили, что они официально замужем. 18 февраля 2017 года у супругов родился сын Иван, 19 августа 2021 года родился второй сын супругов Даниил.

