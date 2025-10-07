С Бритни Спирс произошел несчастный случай: "Не знаю, сломана ли она"

Во избежание сплетен Спирс рассказала, откуда у нее синяки по всему телу.

Бритни Спирс сейчас - певица пострадала после жесткого падения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

Кратко:

Бритни Спирс показалась с травмами

Певица объяснила, что с ней произошло

Энергичные танцы в странных нарядах уже стали привычным контентом в социальных сетях Бритни Спирс - таким образом поп-звезда выражает свои эмоции и делится с поклонниками важными событиями.

Однако последнее домашнее выступление Брит не на шутку напугало фанатов: в кадре артистка появилась с повязкой на колене, с руками в синяках и в митенках, которые, вероятно, скрывают дополнительные повреждения. Позже певица в Instagram рассказала, что с ней произошел несчастный случай.

Бритни Спирс гостила у друга, и упала с лестницы в его доме. В результате этого она набила синяки и повредила коленную чашечку. "Мои мальчики должны были уехать и вернуться на Мауи... Так я выражаю себя и молюсь через искусство... Отец наш, сущий на небесах... Я здесь не для того, чтобы вы меня жалели или беспокоились, я просто хочу быть хорошей женщиной и стать лучше... И у меня есть прекрасная поддержка, так что желаю вам прекрасного дня! Пссс... Я упала с лестницы в доме моего друга. Это было ужасно. Она (чашечка) то и дело выскакивает, не знаю, сломана ли она, но пока что она на месте! Спасибо, Боже", - пишет звезда.

Бритни Спирс сейчас - певица пострадала после жесткого падения / фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс сейчас - певица пострадала после жесткого падения / фото: instagram.com/britneyspears

О персоне: Бритни Спирс Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

