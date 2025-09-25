Милое фото: Рианна стала мамой в третий раз и рассекретила пол и имя ребенка

Певица Рианна поделилась радостной новостью и рассказала, кто у них родился.

https://stars.glavred.info/rianna-stala-mamoy-v-tretiy-raz-i-rassekretila-pol-i-imya-rebenka-10701095.html Ссылка скопирована

Рианна показала долгожданную дочку / Коллаж Главред, фото Instagram/ badgalriri

Кратко:

О чем сообщила Рианна

Как она выглядит после родов

Популярная мировая певица Рианна и ее партнер A$AP Rocky стали родителями в третий раз.

Барбадосская певица стала мамой девочки и на на своей странице в Instagram, она показала фото новорожденной девочки и написала, как многодетные родители решили назвать дочь. Девочку назвали Рокки Айриш Майерс.

видео дня

В преддверии появления ребёнка у 37-летней Рианны и 36-летнего A$AP певица рассказала, что они не единственные в мире, кто радуется пополнению семьи. На вопрос о том, как их дети относятся к появлению нового брата или сестрёнки, Рианна ответила изданию Extra: "Они в восторге".

Рианна показала дочку / Фото Instagram/badgalriri

Что касается того, хотели ли Рианна и A$AP на этот раз ещё одного сына или дочь, исполнительница хита "Stay" призналась, что "всегда хотела девочку", но дала понять, что будет счастлива, когда ребёнок появится на свет, несмотря ни на что.

"Богу виднее, верно?" — продолжила она. — "И я люблю своих мальчиков".

Рианна объявила, что ждёт третьего ребёнка в мае, а затем официально продемонстрировала свой живот на Met Gala 2025, где A$AP был сопредседателем.

"Это потрясающее чувство, понимаете?" — сказал тогда A$AP агентству Associated Press о том, как он стал отцом в третий раз. "Мы устали это терпеть, и пришло время показать людям, что мы готовим. Я рад, что все за нас рады, потому что мы определённо счастливы".

Рианна дети

В 2022 году Рианна впервые стала мамой - на свет появился мальчик, которого она и ее партнер, репер Asap Rocky (Раким Ателастон Майерс), назвали Ризой (Rza). Год спустя в их семье появился еще один сын - Райот Роуз.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что Рианна пришла в суд, чтобы поддержать своего партнера и отца своих детей, A$AP Rocky. Она прибыла вместе со своими детьми, которых она родила от подсудимого.

Ранее A$AP Рокки нырнул в объятия Рианны, когда в суде зачитали оправдательный вердикт по двум пунктам обвинения в нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Рианна Рианна - популярная барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп. По информации Википедии, Рианна является одним из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Обладательница 9 "Грэмми".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред