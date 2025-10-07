"Опуститься к такому": Ани Лорак публично опозорилась

Поклонники не оценили новое видео Ани Лорак.

https://stars.glavred.info/opustitsya-k-takomu-ani-lorak-publichno-opozorilas-10704497.html Ссылка скопирована

Ани Лорак представила новую композицию / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Вы узнаете:

Ани Лорак сменила имидж ради нового видео

Как отреагировали поклонники

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но перешла на сторону российских оккупантов и продолжает развивать свою карьеру в России, выпустила новую песню.

На своей странице в соцсетях запроданка опубликовала новое видео с исполнением песни, но поклонники высмеяли ее за дешевый образ и однообразность музыкального жанра.

видео дня

На кадрах Лорак предстала в светлых джинсах, черном объемном худи, шапке и солнцезащитных очках, стоя у стены. Одна из поклонниц пошутила, что она снимала такие клипы в пятом классе.

"Просто противно смотреть!";

"Какие убогие песни!";

"Любить надо Родину, а не деньги";

"Опуститься к такому, ужас…", - добавили подписчики.

Как Ани Лорак отпраздновала день рождения

Как стало известно, в свой день рождения предательница Ани Лорак в свой день рождения отправилась вместе с мужем Исааком Виджраку в Париж. Там они прогулялись по городу и поужинали в ресторане с видом на Эйфелевую башню.

Ани Лорак в Париже / фото: instagram.com, Ани Лорак

Внимательные поклонники обратили внимание на то, что когда-то бывший муж певицы – бизнесмен Мурат Налчаджиоглу – также возил ее в Париж праздновать день рождения.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певицу Ани Лорак поймали на плагиате музыкального клипа известной украинской певицы. Исполнительница Valeriya Force, которая заявила о желании участвовать в Национальном отборе на Евровидение-2026, обвинила запроданку в краже идеи ее видео.

А также Ани Лорак, которая сейчас находится во втором браке с испанцем Исааком Виджраку, стала посмешищем на своей новой родине - террористической России.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред