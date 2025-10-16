"Понравилось": Валерий Маркус сыграл свадьбу и впервые показал жену

Валерий Маркус уже не холостяк.

Валерий Маркус сыграл свадьбу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Маркус

Валерий Маркус показал жену на свадьбе

В каком платье она была

Украинский военный и бывший главный сержант 47 ОМБр Валерий Маркус отпраздновал свою свадьбу и впервые показал фото с женой.

На своей странице в соцсетях военный опубликовал снимок с празднования, но, к сожалению, не засветил лицо жены.

На снимке Маркус позировал в костюме, а его жена в элегантном свадебном платье с длинной фатой, показавшись спиной к камере.

"Во время отпуска принял участие в своей свадьбе. После трех лет брака. Понравилось", - написал военный.

Валерий Маркус с женой / фото: скрин instagram.com, Валерий Маркус

Оказывается, Валерий женился еще три года назад, но свадьбу сыграл только сейчас.

Напомним, Валерий сообщил о женитьбе еще в феврале 2023 года. Очевидно, он просто заключил брак с возлюбленной, но свадьбу не праздновал. Пока неизвестно, кто же стал женой Маркуса, он даже скрывает ее лицо.

Валерий Маркус / фото: instagram.com, Валерий Маркус

О персоне: Валерий Маркус Валерий Маркус - главный сержант 47 отдельной механизированной бригады "Магура", участник российско-украинской войны, писатель и путешественник. В 2014 году в составе 25-й ОПДБр Валерий Маркус участвовал в боях за освобождение Краматорска, Ждановки, Углегорска, Шахтерска, Доброполья, Коммунара и Дебальцево. После начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года воевал в составе 30-й ОМБр разведчиком. Лидер среди военных по общему количеству подписчиков в соцсетях. Автор бестселлера "Следы на дороге".

