"Разбиты горем и в отчаянии": умер сооснователь группы Kiss

В прошлом месяце Дэниел Фрейли получил серьезные травмы.

Семья Дэниела Фрейли рассказала о его смерти / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rnr_fm/, pixabay.com/

Дэниел Фрейли умер

Названа причина смерти музыканта

Легендарный гитарист и соучредитель рок-группы Kiss Дэниел "Эйс" Фрейли умер в возрасте 74 лет.

Как сообщает издание Variety, семья музыканта подтвердила, что он умер из-за травм после серьезного падения.

"Мы полностью разбиты горем и в отчаянии. В его последние минуты нам посчастливилось окружить его любовью, заботой, спокойными словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покидал этот мир. Мы храним все его лучшие воспоминания, его смех и чтим его силу и доброту, которыми он одаривал других. Масштаб его смерти является эпическим и не поддается пониманию. С памятью обо всех его невероятных жизненных достижениях, память об Эйсе будет жить вечно!" – сказано в заявлении.

Дэниел Фрейли / фото: instagram.com/rnr_fm/

В 1972 году Фрейли присоединился к Полу Стэнли, Джину Симмонсу и Питеру Криссу и был с группой Kiss до 1982 года, пока не решил строить сольную карьеру. Но через несколько лет артист вернулся к коллегам и оставался с группой до 2002 года.

Дэниел Фрейли / фото: instagram.com/rnr_fm/

"В промежуточные годы он работал сольным артистом со своей группой Frehley's Comet и под собственным именем; в 1978 году, когда все четыре участника Kiss одновременно выпустили сольные альбомы, многие фанаты считали, что альбом Фрейли, который содержал его хитовый кавер на песню "New York Groove", был лучшим", – добавили в материале.

Что известно о группе Kiss Kiss (KISS) - американская рок-группа, образованная в январе 1973 года в Нью-Йорке Полом Стэнли, Джином Симонсом, Эйсом Фрейли, Питером Крисом и Брайаном Стивенсоном, пишет Википедия. Коллектив, прежде всего, известен фирменным гримом его участников и зрелищными концертными выступлениями. Концерты группы включали сцены дыхания огнем, выплевывания крови, дымящихся гитар, стреляющих ракет в корпусе гитары, движущуюся ударную установку и пиротехнику. Группа прошла через несколько изменений в своем составе. Единственными постоянными участниками остаются Стэнли и Симонс. Оригинальный и самый известный состав включает Стэнли (вокал, ритм-гитара), Симонс (бас, вокал), Фрейли (гитара, вокал), Крисс (ударные, вокал).

