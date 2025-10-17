"Принимаю участие": Денисенко сделала неожиданное заявление в объятиях Холостяка

Вы узнаете:
Известная украинская актриса Наталья Денисенко заинтриговала поклонников неожиданным заявлением - она тоже приняла участие в новом сезоне романтического реалити "Холостяк". Главным героем в этом году стал ее коллега, актер Тарас Цимбалюк, с которым Наталье неоднократно приписывали роман.
В своем Instagram звезда поделилась трогательным фото с Тарасом, сделанным во время съемок проекта. На фотографии актеры нежно обнимаются, а Цимбалюк ласково прижался щекой к макушке коллеги. Оба предстали в светлых, гармоничных образах.
"Сегодня премьера 14 сезона "Холостяка" с нашим Тарасом Цимбалюком. Открою вам секрет - в этом шоу я также участвую", - заинтриговала Денисенко.
Актриса рассказала, что пришла на проект не как участница, а как ведущая "Бэкстейджа с Натальей Денисенко".
"Именно я имела возможность приезжать в дом к девушкам, на свидания и узнавать такие секреты и такие закадровые истории, которых вы не увидите в основном шоу", - анонсировала Денисенко.
Холостяк 14 - что известно о реалити
Премьера четырнадцатого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" на телеканале СТБ запланирована на 17 октября 2025 года. Главным героем проекта стал известный украинский актер театра и кино Тарас Цимбалюк, известный благодаря ролям в популярных сериалах, в частности "Поймать Кайдаша" и "Крепостная".
Ранее Главред сообщал, что новый "Холостяк" и украинский актер Тарас Цимбалюк решил удивить поклонников перед премьерой шоу и решился на кардинальные изменения в имидже. Актер осветлил свои темные короткие волосы до белоснежного цвета и сделал это прямо в гостиничном номере.
Также украинский известный режиссер Алексей Комаровский отреагировал на слухи о том, что у него роман с актрисой Натальей Денисенко, которая недавно развелась с мужем. Алексей отметил, что с Натальей его связывают только рабочие и дружеские отношения.
О персоне: Наталка Денисенко
Наталья Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Виталька", "Село на миллион", "Крепостная", "Папаньки-2" и др.
