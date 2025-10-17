Полякова требует поменять правила Нацотбора на Евровидение-2026 и пригрозила судом - детали скандала

Оля Полякова готовится защищать свою позицию.

Украинская известная певица Оля Полякова обратилась к организаторам Нацотбора на Евровидение-2026 с требованием, чтобы они пересмотрели некоторые правила конкурса.

На своей странице в Instagram она подчеркнула, что условия участия не подходят к сегодняшним реалиям. А все дело в том, что, по правилам Нацотбора, украинские артисты, которые ездили в страну-террориста РФ после 2014 года, не могут участвовать в конкурсе, как это было со скандальной певицей и победительницей Нацотбора-2019 Maruv.

Полякова же опубликовала сообщение и обратилась к председателю правления "Суспільного" Николаю Чернотицкому, в котором отметила, что живет и работает в Украине и платит налоги, часть которых финансирует "Суспільне". Артистка уверена, что имеет право на участие в конкурсе.

Оля Полякова о Нацотборе-2026 / фото: скрин instagram.com, Оля Полякова

"Я искренне верю в честный, современный и европейский отбор. Но правила должны развиваться вместе со страной. Мы все изменились — и наша культура, и наше общество, и наши ценности", — написала Оля.

Если же певице откажут, она собирается отстаивать свои права в суде. Кстати, пока организаторы никак не отреагировали на заявление певицы.

Оля Полякова хочет попасть на Евровидение-2026 / фото: скрин instagram.com, Оля Полякова

Также Полякова уже представила премьеру своей новой песни Warrior из будущего англоязычного альбома.

"Образ княгини Ольги и архетип суперженщины для видео были созданы компанией MU Production. Хореографию поставил Олег Жежель, основатель культовой танцевальной группы Kazaky. В записи Warrior также принял участие британский ЛГБТ-хор The Fourth Choir — коллектив из пятидесяти певцов под руководством музыкального руководителя Джейми Поу, исполняющий произведения, вдохновлённые историями ЛГБТК+ сообщества. Их энергия силы, принятия и свободы гармонично переплетается с основным посылом песни.", - отметили в пресс-релизе.

Смотрите видео клипа новой песни Оли Поляковой:

