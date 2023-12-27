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Маша Ефросинина в образе Оли Поляковой перещеголяла звездную блондинку

Анна Подгорная
27 декабря 2023, 13:11
В Сети с большим энтузиазмом приняли светловолосую Ефросинину в яркой короне.
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина надела костюм Оли Поляковой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина внешне является полной противоположностью ее подруги - певицы Оли Поляковой. Однако недавно ведущая провела над собой удивительный эксперимент, который лишь подчеркнул истину о том, что красивой женщине все к лицу.

Так на съемках предновогоднего выпуска YouTube-проекта "Взрослые девочки" Ефросинина предстала в образе своей подруги Поляковой - надела ее концертный наряд, парик цвета блонд и корону. Эта идея пришла Маши во время посещения концерта певицы.

Ведущая отметила, что побаивалась, как Полякова отреагирует на такое подражание, однако Оля пришла в восторг от появления подруги в неожиданном луке. Который, стоит отметить, очень гармонично смотрелся на Ефросининой, ведь костюмы звездной блондинки сели на нее идеально.

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И пока Маша сражалась с тесной короной и неудобным париком, певица составила для себя и подруги бизнес-план, дескать ведущую вполне можно принять за двойника Поляковой и выпускать на сцену под ее именем.

"Боже, я сегодня посмотрела и меня озарило. Часто бывает так, что меня заказывают на два корпоратива в двух разных городах. Я так люблю деньги, что я бы разорвалась. Но не могу, потому что нет девушки с такой харизмой и фигурой. А уж есть!" - подшутила над подругой Оля Полякова.

Маша Ефросинина, Оля Полякова
Маша Ефросинина надела костюм Оли Поляковой / коллаж: Главред, фото: Скриншот YouTube

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