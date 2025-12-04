"Врач мне запретил": Сумская озвучила диагноз, который изменил ее жизнь

Вы узнаете:
- Какой диагноз поставили Ольге Сумской
- Как он повлиял на жизнь актрисы
Врачи поставили известной украинской актрисе Ольге Сумской диагноз, который значительно повлиял на ее жизнь. В проекте Людмилы Шупенюк звезда рассказала, как у нее нашли проблемы со здоровьем.
Много лет актриса держала себя в форме благодаря регулярным пробежкам, которые не только были полезны для фигуры, но и приносили ей удовольствие. Однако во время обследования врачи обнаружили у Ольги протрузии, что серьезно их обеспокоило.
"Я бегала, обожаю бег. Но протрузии возникли. Я сделала рентген и врач мне запретил бег, но я его люблю", — призналась Сумская.
Актриса также рассказала, что уже нашла альтернативу любимому спорту. Она занимается дома на тренажере "степпер" и ходит в спортзал.
"Кроме того, что я хожу иногда в спортзал, я купила себе степпер", — поделилась Ольга.
Сумская раскрыла, что ее мотивирует заниматься спортом муж Виталий Борисюк. Он первым замечает изменения в фигуре звезды и не дает ей лениться.
"Меня и муж подталкивает и вдохновляет, не дает ужинать. Вот сам не ужинает и говорит мне: "Я тебе не разрешаю, не подходи к холодильнику". Он меня помнит еще совсем худой, а эти 10 килограмм где-то взялись и гармонично распределились. Но он все замечает мужским острым глазом. Морщин не видит, а килограммы видит", — пожаловалась актриса.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что принц Уильям нарушил важное королевское правило во время визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и его жены Эльке Бюденбендер в Великобританию. Наследник короны решил продемонстрировать свою привязанность к Кейт Миддлтон.
Также российский артист Шаман решил поехать с концертами в Белгород. Пропагандист отменил свои концерты и заявил, что Дворец культуры "Энергомаш", в котором он должен был выступать, закрыт и оцеплен.
Вас может заинтересовать:
- Тарас Тополя сделал решительное действие в разводе с женой - детали
- Принц Уильям нарушил важное королевское правило ради Кейт Миддлтон — детали
- "Одно обстоятельство": стала известная истинная позиция Софии Ротару
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред