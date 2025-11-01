"Встретимся в суде": София Шамия угрожает после скандала на проекте "Холостяк"

Участница проекта обвинила Софию Шамию в том, что она была любовницей женатого мужчины.

София Шамия подает в суд / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

София Шамия по собственному желанию покинул проект "Холостяк"

Девушка ушла проекта после скандала с другими участницами

София Шамия угрожает подать в суд

Участница шоу "Холостяк" София Шамия, которая со скандалом ушла из проекта по собственному желанию, внезапно начала угрожать. Неожиданное заявление она сделала на собственной странице.

София заявила, что будет подавать в суд.

"Встретимся в суде", - написала девушка.

При этом она не указала никакие другие детали, не объяснила, в чем же на самом деле причина и что именно ее так возмутило. София также не указала, чего хочет добиться в суде.

Неизменный ведущий проекта Григорий Решетник "подколол" Шамию.

"Там и снимем пост-шоу", - написал он в комментариях.

Пользователи также посоветовали перечитать Софии Шамии все условия договора, который она подписала перед началом съемок.

"Надо изучить ту тонну документов, которые вы подписали при поступлении на проект. Уверен, они более чем защищены и ничего никому не будет. Должны понимать риски. Хайп бывает не только положительный, но и отрицательный. И правила устанавливают они. Пустая трата времени, вам же не 15?" - говорится в тексте.

Скандал с Софией Шамией

Украина наблюдала за скандалом, который разгорелся в первую неделю жизни девушек в доме на проекте шоу "Холостяк". Другая участница проекта Оксана Шанюк обвинила 20-летнюю модель и "Мисс-Украина" в том, что она якобы была любовницей женатого мужчины. К тому же Оксана утверждает, что у этого мужчины на тот момент была беременная жена.

Оксана рассказывает, что сразу узнала Софию еще на первой вечеринке, ведь эта беременная женщина была ее клиенткой и лично показывала фото любовницы.

В этот момент София Шамия почти не пыталась ничего отрицать. Девушка пошла собирать свои вещи и по собственному желанию покинула проект. Она не оставила Тарасу Цимбалюку ни одного сообщения, а главный герой узнал о ее выходе из проекта только на церемонии роз и был удивлен. Тарас не пытался уговорить девушку остаться на шоу.

Участницы проекта после "побега" Шамии предположили, что ей действительно есть что скрывать. В то же время Софии называла это просто слухами.

"Холостяк" - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, во время второго эфира шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк обратил внимание на то, что участница Наталья была без настроения и даже плакала. Оказалось, Наталья чувствовала себя очень некомфортно в компании других участниц и решила самостоятельно покинуть проект.

А также стало известно, что участница Виточка победила рак щитовидной железы в 19 лет. Сейчас она старается помогать и поддерживать тех, кто столкнулся с такой же проблемой.

