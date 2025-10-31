Наталка Денисенко пришла на "Холостяк" и обсудила участниц - детали

Вы узнаете:
- Цимбалюк позвал Денисенко и Огневич в эфир "Холостяка"
- Как Наталка оценила некоторых участниц
Украинский актер и главный герой проекта "Холостяк" Тарас Цимбалюк в третьем эфире шоу отправился на свидание сразу с тремя девушками – Софией Шамией, Яной Андриенко и Анастасией Половинкиной.
Как стало известно, поддержать актера и дополнительно пообщаться с девушками пришли Наталка Денисенко и Злата Огневич. Пока Цимбалюк беседовал с каждой участницей наедине, Денисенко и Огневич общались с участницами.
Затем актер решить узнать мнение о девушках у своей давней подруги Наталки, и она не скрыла, что пока ни одна девушка ему идеально не подходит ему, хотя Анастасия и Яна ей больше понравились, чем София.
После общения участницы отправились на балкон в театре, чтобы посмотреть спектакль с Цимбалюком "Основной инстинкт" и не обошлось без слез. Яна и Анастасия очень растрогались от глубины представления.
После спектакля Тарас Цимбалюк вручил розу участнице Анастасии, но и другие девушки продолжат участие в шоу.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
"Холостяк" - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, во время второго эфира шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк обратил внимание на то, что участница Наталья была без настроения и даже плакала. Оказалось, Наталья себя чувствовала очень некомфортно в компании других участниц и решила самостоятельно покинуть проект.
А также стало известно, что участница Виточка победила рак щитовидной железы в 19 лет. Сейчас она старается помогать и поддерживать тех, кто столкнулся с такой же проблемой.
Вас может заинтересовать:
- С женой молчуна Игоря Николаева случилась беда - что произшло
- Путинист Преснякова раскрыл тайну разведенного сына - детали
- Принял решение: Максим Галкин оставляет семью
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред