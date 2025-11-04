Не узнать: Елена Зеленская впервые за долгое время кардинально поменяла прическу

Елена Зеленская удивила переменами.

Елена Зеленская - стиль / коллаж: Главред, фото: t.me, Елена Зеленская

Елена Зеленская побывала на выпуске Trinity Hub

Как она выглядела

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с мужем Владимиром Зеленским посетила первый ветеранский выпуск участников Trinity Hub.

На своей странице в соцсетях Зеленская рассказала, как прошел их визит.

"Самое главное, с чем помогает здесь команда тренеров, терапевтов, психологов, – восстановление веры в свои возможности и доверия к самому себе. Специалисты убеждают: человеческое тело способно учиться и приспосабливаться к новой ситуации, и доказывают это специальными занятиями", – написала первая леди.

Елена Зеленская посетила ветеранов / фото: скрин t.me, Елена Зеленская

Она отметила, что выпускники первого курса научились пользоваться телефоном, набирать текст на компьютере, читать шрифтом Брайля и готовить блюда.

"Уже проходит набор следующей группы", – добавила жена президента.

Елена Зеленская с новой прической / фото: t.me, Елена Зеленская

Внимание привлек вид Елены, которая показалась с новой прической: закрепила локоны на затылке в сложной укладке с переплетениями. Также можно заметить, что первая леди значительно отрастила волосы.

Елена Зеленская / инфографика: Главред

О персоне: Елена Зеленская Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

