Не узнать: Елена Зеленская впервые за долгое время кардинально поменяла прическу

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с мужем Владимиром Зеленским посетила первый ветеранский выпуск участников Trinity Hub.
На своей странице в соцсетях Зеленская рассказала, как прошел их визит.
"Самое главное, с чем помогает здесь команда тренеров, терапевтов, психологов, – восстановление веры в свои возможности и доверия к самому себе. Специалисты убеждают: человеческое тело способно учиться и приспосабливаться к новой ситуации, и доказывают это специальными занятиями", – написала первая леди.
Она отметила, что выпускники первого курса научились пользоваться телефоном, набирать текст на компьютере, читать шрифтом Брайля и готовить блюда.
"Уже проходит набор следующей группы", – добавила жена президента.
Внимание привлек вид Елены, которая показалась с новой прической: закрепила локоны на затылке в сложной укладке с переплетениями. Также можно заметить, что первая леди значительно отрастила волосы.
О персоне: Елена Зеленская
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
