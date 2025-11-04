Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Stars

Не узнать: Елена Зеленская впервые за долгое время кардинально поменяла прическу

Элина Чигис
4 ноября 2025, 09:31
29
Елена Зеленская удивила переменами.
Елена Зеленская
Елена Зеленская - стиль / коллаж: Главред, фото: t.me, Елена Зеленская

Вы узнаете:

  • Елена Зеленская побывала на выпуске Trinity Hub
  • Как она выглядела

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с мужем Владимиром Зеленским посетила первый ветеранский выпуск участников Trinity Hub.

На своей странице в соцсетях Зеленская рассказала, как прошел их визит.

видео дня

"Самое главное, с чем помогает здесь команда тренеров, терапевтов, психологов, – восстановление веры в свои возможности и доверия к самому себе. Специалисты убеждают: человеческое тело способно учиться и приспосабливаться к новой ситуации, и доказывают это специальными занятиями", – написала первая леди.

Елена Зеленская посетила ветеранов
Елена Зеленская посетила ветеранов / фото: скрин t.me, Елена Зеленская

Она отметила, что выпускники первого курса научились пользоваться телефоном, набирать текст на компьютере, читать шрифтом Брайля и готовить блюда.

"Уже проходит набор следующей группы", – добавила жена президента.

Елена Зеленская с новой прической
Елена Зеленская с новой прической / фото: t.me, Елена Зеленская

Внимание привлек вид Елены, которая показалась с новой прической: закрепила локоны на затылке в сложной укладке с переплетениями. Также можно заметить, что первая леди значительно отрастила волосы.

Елена Зеленская
Елена Зеленская / инфографика: Главред

О персоне: Елена Зеленская

Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Елена Зеленская новости шоу бизнеса
