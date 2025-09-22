Почему Владимир Зеленский отказался от синего костюма - неожиданный ответ

Владимир Зеленский объяснил свое решение.

Владимир Зеленский - стиль одежды / коллаж: Главред, фото: t.me, Владимир Зеленский

Кратко:

Владимир Зеленский отказался от синего костюма

Почему он это сделал

Президент Украины Владимир Зеленский отказался надевать костюм ко Дню Независимости, который для него пошил дизайнер Виктор Анисимов.

В интервью изданию Vogue Анисимов уточнил, что предлагал президенту вместо вышиванки надеть костюм в темно-синем цвете. А вот Зеленский решил, что в нем он выглядит слишком модным.

Владимир Зеленский в День Независимости Украины / фото: t.me, Владимир Зеленский

После этого Анисимов попросил президента подписать костюм и теперь он хранится у дизайнера, как музейный экспонат.

Владимир Зеленский / фото: t.me, Владимир Зеленский

Стиль Владимира Зеленского во время полномасштабной войны

После 22 февраля 2022 года Владимир Зеленский отказался от деловых костюмов и отдал предпочтение одежде в стиле милитари. А в 2025 году он начал сочетать стиль милитари с элементами делового.

О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

