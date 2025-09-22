Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Почему Владимир Зеленский отказался от синего костюма - неожиданный ответ

Элина Чигис
22 сентября 2025, 21:08
88
Владимир Зеленский объяснил свое решение.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - стиль одежды / коллаж: Главред, фото: t.me, Владимир Зеленский

Кратко:

  • Владимир Зеленский отказался от синего костюма
  • Почему он это сделал

Президент Украины Владимир Зеленский отказался надевать костюм ко Дню Независимости, который для него пошил дизайнер Виктор Анисимов.

видео дня

В интервью изданию Vogue Анисимов уточнил, что предлагал президенту вместо вышиванки надеть костюм в темно-синем цвете. А вот Зеленский решил, что в нем он выглядит слишком модным.

Владимир Зеленский в День Независимости Украины
Владимир Зеленский в День Независимости Украины / фото: t.me, Владимир Зеленский

После этого Анисимов попросил президента подписать костюм и теперь он хранится у дизайнера, как музейный экспонат.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / фото: t.me, Владимир Зеленский

Стиль Владимира Зеленского во время полномасштабной войны

После 22 февраля 2022 года Владимир Зеленский отказался от деловых костюмов и отдал предпочтение одежде в стиле милитари. А в 2025 году он начал сочетать стиль милитари с элементами делового.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Александра Кучеренко, которая ранее состояла в браке с ведущим Дмитрием Комаровым, побывала в Одессе. На своей странице в соцсетях Кучеренко показала несколько снимков из любимого города.

А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала под немилость подписчиков. В комментариях украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Владимир Зеленский новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Вас предупредили": на Путина набросились с угрозами во время заседания ООН

"Вас предупредили": на Путина набросились с угрозами во время заседания ООН

21:31Мир
Под ударом одновременно три крупных города: Россия атакует Украину баллистикой и дронами

Под ударом одновременно три крупных города: Россия атакует Украину баллистикой и дронами

21:21Война
В Белом доме анонсировали переговоры Зеленского и Трампа - когда они состоятся

В Белом доме анонсировали переговоры Зеленского и Трампа - когда они состоятся

21:17Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Дар Вселенной: у трех знаков зодиака начнется эра достатка 22 сентября

Дар Вселенной: у трех знаков зодиака начнется эра достатка 22 сентября

Гороскоп на завтра 23 сентября: Девам - хорошие новости, Скорпионам - комплименты

Гороскоп на завтра 23 сентября: Девам - хорошие новости, Скорпионам - комплименты

Гороскоп Таро на завтра 23 сентября: Овнам - осторожность, Козерогам - духовность

Гороскоп Таро на завтра 23 сентября: Овнам - осторожность, Козерогам - духовность

Последние новости

21:31

"Вас предупредили": на Путина набросились с угрозами во время заседания ООН

21:21

Под ударом одновременно три крупных города: Россия атакует Украину баллистикой и дронами

21:17

В Белом доме анонсировали переговоры Зеленского и Трампа - когда они состоятся

21:08

Почему Владимир Зеленский отказался от синего костюма - неожиданный ответ

21:02

Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – НовакПутин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – Новак
20:54

Предки были иностранцами: в каких фамилиях спрятано американское происхождение

20:33

"Он как собачонка": всплыла правда о браке Пугачевой и Киркорова

20:31

Уже совсем скоро ударят первые заморозки: синоптики назвали дату сильного похолодания

20:19

"Динамо" может получить путевку в Лигу Европы: о чем идет речь

Реклама
20:13

Кого ждет особая судьба и предназначение: ответ спрятан в дате рождения

20:04

Москву берут в кольцо: в столице России звучат масштабные взрывы

19:50

Враг усилит удары по Украине: в Генштабе предупредили украинцев об опасности

19:41

"Будут грести всех": что ждет россиян после заявлений Кремля о мобилизации

19:33

Война за "красивый" финал: военный объяснил, что планирует Путин на Донбассе

19:22

Сами притянете к себе проблемы: что нельзя делать 23 сентября, приметы

19:18

Бойцы полка "Ахиллес" усадили невредимым дрон РФ: что с ним сделают дальше

19:10

Чего боится Путин?мнение

19:03

Кто такие хасиды и почему они едут в Украину даже во время войныВидео

18:49

Столкнулся с Землей и исчез - куда делся гигантский астероид-убийца динозавровВидео

18:45

Мобилизация по новым правилам: что изменит запуск единого реестра военнообязанных

Реклама
18:44

Выбрасывать точно не стоит: что можно сделать из втулок от туалетной бумагиВидео

18:15

Кто сыграет Волан-де-морта: "Гарри Поттер" от HBO бросает вызов Джоан Роулинг

18:07

Цены на яйца снизились: стоимость в супермаркетах резко изменилась

18:00

Россияне рвутся к окраинам: в ВСУ предупредили об угрозе для многосоттысячного города

17:45

Ошибаются даже опытные водители: запутанный тест по ПДД на логикуВидео

17:06

"Жизненно необходимо для Путина": в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля

17:01

Самый суровый приговор: в деле об убийстве парня в фуникулере поставлена точка

16:55

Под угрозой два стратегических города: прогноз нового наступления РФ

16:50

Можно ли есть кровянку: секреты блюда, которое ценили наши предкиВидео

16:44

Где рыба среди осьминогов: только единицы смогут ее увидеть

16:35

Россияне объявили об окружении Купянска - в ВСУ сделали заявление

16:29

Толпа не для них: шесть знаков зодиака, которые ненавидят быть в центре внимания

16:17

Главный не сам Купянск: эксперт назвал более важную цель для врага на Харьковщине

16:05

Удивительный результат: простой натуральный способ очистки стиральной машиныВидео

15:52

РФ попытается захватить два города Украины: что задумали оккупанты

15:45

Мясо разморозится за считанные минуты: простой лайфхак с кастрюлямиВидео

15:33

Увидите меня в париках: Симоньян озвучила диагноз и сделала мрачное заявление

15:29

В Украине массово упали цены на ключевые овощи - что и сколько стоит

15:25

РФ вышла из моратория относительно ядерного оружия: какой ультиматум Путин поставил СШАВидео

15:23

Продвинулись до 2,5 километра: Сырский сообщил о важном успехе Сил обороны

Реклама
15:01

Белый дом станет ареной UFC: Трамп пообещал грандиозное шоуВидео

14:53

Удивляет водителей: что на самом деле означает синий знак Stop на дорогеВидео

14:25

"Каждый день это борьба": Алена Мозговая тронула признанием о тяжелой болезни

14:25

Российские "Чайки" сожгли не случайно - СМИ раскрыли, что стоит за атакой ГУР

14:16

Круче Нутеллы: рецепт шоколадной пасты из трех ингредиентов за 5 минут

14:05

Правда ли, что нельзя поднимать вещи, которые упали на кладбище: священник объяснилВидео

13:54

Сюрприз для домовладельцев: за чужую землю – ответственность и штрафы

13:51

Выглядят волшебно, но есть нельзя: какие опасные ягоды растут в УкраинеВидео

13:37

Купянск России не по зубам, возможно большое наступление на юге страны, но при одном условии - Лакийчук

13:07

"Человек-паук" загремел в больницу: трюк Тома Холланда обернулся трагедией

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять