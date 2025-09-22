Почему Владимир Зеленский отказался от синего костюма - неожиданный ответ

Кратко:
- Владимир Зеленский отказался от синего костюма
- Почему он это сделал
Президент Украины Владимир Зеленский отказался надевать костюм ко Дню Независимости, который для него пошил дизайнер Виктор Анисимов.
В интервью изданию Vogue Анисимов уточнил, что предлагал президенту вместо вышиванки надеть костюм в темно-синем цвете. А вот Зеленский решил, что в нем он выглядит слишком модным.
После этого Анисимов попросил президента подписать костюм и теперь он хранится у дизайнера, как музейный экспонат.
Стиль Владимира Зеленского во время полномасштабной войны
После 22 февраля 2022 года Владимир Зеленский отказался от деловых костюмов и отдал предпочтение одежде в стиле милитари. А в 2025 году он начал сочетать стиль милитари с элементами делового.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, Александра Кучеренко, которая ранее состояла в браке с ведущим Дмитрием Комаровым, побывала в Одессе. На своей странице в соцсетях Кучеренко показала несколько снимков из любимого города.
А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала под немилость подписчиков. В комментариях украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.
Вас может заинтересовать:
- Олег Винник разъярил украинцев своим поступком - что он сделал
- Уже выделила комнату: предательница Наташа Королева готовится стать бабушкой
- "Он как собачонка": всплыла правда о браке Пугачевой и Киркорова
О персоне: Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).
Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред