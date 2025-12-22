Укр
Сплетни и скандалы: самые громкие разводы украинских знаменитостей в 2025 году

Элина Чигис
22 декабря 2025, 13:01
Отношения многих знаменитостей разрушились в 2025 году.
2025 год стал испытанием для многих пар
2025 год стал испытанием для многих пар / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Комаров, Андрей Фединчик, Елена Тополя

В 2025 году, по статистике, число разводов возросло, не исключением стали и пары украинских знаменитостей, которые казались поклонникам крепкими и даже были примером.

Главред собрал подборку самых громких разводов украинских знаменитостей в 2025 году.

Тарас и Елена Тополи

1 декабря стало известно о том, что артисты Тарас и Елена Тополи разводятся после 12 лет отношений. Пара воспитывает троих детей и знаменитости отметили, что будут и далее равномерно ими заниматься, также певцы урегулировали имущественные и финансовые вопросы.

"С ответственностью и любовью к нашим детям, мы ставим точку в отношениях и начинаем новые, отдельные страницы жизни. Уже не как муж и жена, но как партнеры в воспитании детей. С одинаковой ответственностью за их будущее, во взаимном уважении, поддержке и с постоянной работой над тем, чтобы они и дальше получали максимальное внимание, должное воспитание и любовь от нас обоих, как от родителей", — написала пара.

Тарас и Елена Тополи с детьми
Тарас и Елена Тополи с детьми / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик

Наталка и Андрей состояли в браке 8 лет и воспитывают совместного сына. В начале полномасштабной войны Фединчик присоединился к ВСУ, но сейчас он продолжает заниматься актерством, уволившись со службы. Наталка уже объяснила, что причиной развода стало то, что муж обижал ее из-за ревности. Кстати, заявление на развод подала сама Денисенко.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик с сыном
Наталка Денисенко и Андрей Фединчик с сыном / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

В марте 2025 года Дмитрий Комаров публично сообщил о разводе с моделью, пара была в браке 6 лет.

"Никто никого не предал. Не обманул. Не ушел к другому/другой. Расходимся с уважением друг к другу. Это взвешенное решение двух взрослых людей. И все, что было в нашей совместной жизни, остается только нашим, между нами двумя. За закрытыми дверями семьи, которую нам не удалось сохранить", – написал Дмитрий.

Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко
Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко / instagram.com/komarovmir

Елена Светлицкая и Николай

В середине января Елена Светлицкая поделилась новостью о разводе и отметила, что причин для этого было немало. Пара рассталась без скандалов, и Николай продолжает активно общаться с их двумя дочерями.

"Он очень любящий отец, поэтому здесь делить обязанности не пришлось. Много времени он проводит с ними, пока я на событиях важных. Пока мы не делили имущество и учитывая то, что у меня хороший муж, я думаю, что никаких проблем с этим не будет. Ну причин достаточно много. Просто в какой-то момент мы поняли, что лучше по отдельности", - признавалась Светлицкая.

Елена Светлицкая с бывшим мужем
Елена Светлицкая с бывшим мужем / фото: instagram.com, Елена Светлицкая

Юлия Юрина и Влад Байдун

Певица Юлия Юрина и продюсер Влад Байдун развелись в конце августа 2025 года после 10 лет брака. Оказывается, пара не жила вместе на протяжении трех лет.

"Мы уже как три года не жили вместе и были другие отношения, у него уже другая семья, откладывали развод, вот в этом году сделали", - поделилась Юрина.

Юлия Юрина с бывши мужем
Юлия Юрина с бывши мужем / фото: instagram.com, Юлия Юрина

Ольга Гобачева и Юрий Никитин

Ольга Горбачева развелась с Юрием Никитиным после 9 лет брака и это уже второй их развод. Они поженились в 2007 году, через 2 года разошлись, а в 2016 снова поженились. Пара воспитывает двоих дочерей.

"Это взаимная история. Большим инициатором в финале была Оля, но она просто выразила мнение, которое было у нас обоих. Мы устали от тех отношений, которые были. Нам нужно какое-то время, возможно – перезагрузка. Третьих лиц в этой истории не было", - рассказывал Никитин.

Юрий Никитин, Ольга Горбачева
Юрий Никитин, Ольга Горбачева / фото: instagram.com/, Ольга Горбачева

Яна Глущенко и Олег Збаращук

Актриса и юмористка Яна Глущенко развелась с продюсером Олегом Збаращуком после девяти лет отношений, у них есть общий сын Тамерлан. В ноябре 2025 года Яна делилась, что она разошлась с мужем без ссор, никаких измен не было и бывшие супруги благодарны друг другу за совместные годы.

Яна Глущенко
Яна Глущенко с семьей / фото: instagram.com, Яна Глущенко

Роман Сасанчин и Иванна

Жена Романа Сасанчина не раскрыла точных причин развода с мужем, но признавалась, что это случилось из-за некоторых поступков певца.

"Моя любовь к нему была сильной, но произошли поступки, из-за которых она угасла. Выносить причину я не буду, потому что я не хочу, чтобы это когда-то увидела Элиза. Одно скажу — он лучший папа для своей дочери. Верю, что мы найдем силы сделать все, чтобы она была счастлива, а это уже вопрос времени", — говорила Иванна.

Роман Сасанчин с дочерью и бывшей женой
Роман Сасанчин с дочерью и бывшей женой / фото: instagram.com, Роман Сасанчин

Виктор Розовый и Ольга Мерзликина

Развод юмориста и модели стал настоящим резонансом в СМИ. Пара поженилась в марте 2024 года, а в мае 2025 они рассказали и разводе, оказалось, разрыв случился из-за измен Виктора.

Сначала Розовый дал скандальное интервью о разводе, в котором рассказал многие интимные подробности совместной жизни с Мерзликиной, а потом Ольга дала ему ответ в интервью Маше Ефросининой.

Виктор Розовый с женой
Виктор Розовый с бывшей женой / фото: instagram.com, Виктор Розовый

Иван Люленов и Елизавета Кравченко

Юморист и певец Иван Люленов развелся с танцовщицей Елизаветой Кравченко после трех совместных лет отношений.

"Мы разошлись по-взрослому и остались в хороших отношениях. Никаких скандалов и негатива между нами нет. Мы благодарны друг другу за этот путь", - отмечали знаменитости.

Иван Люленов и Елизавета Кравченко
Иван Люленов и Елизавета Кравченко / фото: instagram.com, Иван Люленов

Даниил Мирешкин и Ксения Данилова

Актер и военнослужащий Даниил Мирешкин развелся с актрисой Ксенией Даниловой. Как стало известно, проблемы в паре были еще до полномасштабной войны, а после 2022 их проблемы только обострились. У пары есть общая дочь Василиса.

Даниил Мирешкин с бывшей женой
Даниил Мирешкин с бывшей женой / фото: facebook.com, Ксения Данилова

Елена Шоптенко и Алексей Иванов

О разводе Елены Шоптенко, которая обручилась с возлюбленным еще в 2016 году, ходило много слухов, ведь танцовщица живет с сыном за границей еще с начала полномасштабной войны в Украине. Шоптенко все же призналась, что официально расторгла брак с Ивановым.

"Это же не то, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Просто я рисовала себе какую-то одну картину, мой партнер – другую. Вопрос в том, что надо сначала договариваться", - объяснила Елена.

Елена Шоптенко развелась с мужем
Елена Шоптенко развелась с мужем / фото: instagram.com, Елена Шоптенко

Евгений Фешак и Наталья

Известный ведущий Евгений Фешак в 2025 году рассказал, что в 2024 развелся с солисткой группы "Дилайс" Натальей. Пара была в отношениях более 13 лет, но ведущий так и не рассказа, почему они расторгли брак.

Евгений Фешак с бывшей женой
Евгений Фешак с бывшей женой / фото: lux.fm/

