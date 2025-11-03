Актер-военный раскрыл правду о Тарасе Цимбалюке и его волонтерстве

Даниил Мирешкин объяснил ситуацию.

Тарас Цимаблюк попал в скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк, Даниил Мирешкин

Между Цимбалюком и Мирешкиным произошел конфликт

Что разозлило актера-военного

Украинский известный актер Даниил Мирешкин, который сейчас защищает Украину на фронте, раскритиковал Тараса Цимбалюка за то, что он сыграл азовца в фильме и надел соответствующую форму.

В интервью на YouTube-канале "Характер" Даниил отметил, что его отношение к Тарасу изменилось из-за театра, где тот работает.

Оказывается, их общая знакомая занимается волонтерством и организовывала благотворительное мероприятие, куда хотела позвать актеров, чтобы они сыграли спектакль. Но девушке заявили, что бесплатно они этого не будут делать, ведь артистам надо платить деньги.

Даниил Мирешкин / фото: instagram.com, Даниил Мирешкин

"Одна наша общая знакомая - актриса-волонтер - устраивала большое событие, куда приглашала много разных своих знакомых, исполнителей, и позвонила Жене Олейнику - это продюсер того театра, где играет Тарас, и попросила сыграть благотворительный спектакль. На что она получает ответ: "Цена вопроса?". Она говорит, что это благотворительный спектакль, и мы 100% денег отправляем на сбор. На что она получает ответ: "Мы так не работаем, мне надо актерам платить деньги". Я, когда узнал об этой истории, меня реально телепало. Когда продюсер говорит, что ему надо актерам платить...Кому? Тарасу Цимбалюку или Ольге Сумской нужно заплатить? Давайте скинемся, сделаем банку и заплатим им за проукраинскую позицию? Это меня так держало все это время, а эта история катализатором стала. Меня это сильно возмущает, когда люди с большой аудиторией не проявляются", – поелился актер.

Кстати, Цимбалюк писал Мирешкину после скандала и военный признал, что актер много делает для наших военных, но с такой большой аудиторией мог бы значительно больше.

"Тарас обиделся за это видео. Он мне писал: "Ну вот чего так? И опять ко мне, значит, придирчивое такое внимание. Я помогаю". Да, правда, наша знакомая - актриса-волонтер - говорила, что он помогал, он там постит, но это же не нагрузка, когда у тебя аудитория 300+ тысяч. Зарепостить... Что это стоит?" – добавил Даниил.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, военнослужащий Дмитрий Дикусар обратился к поклонникам в день своего юбилея. Также он признался, что очень поменялся за время войны и научился ценить простые вещи.

А также ведущая Леся Никитюк пересеклась с актрисой Дарьей Петрожицкой, которая ранее негативно высказалась о ее игре в фильме "Песики", после чего разгорелся скандал в Сети.

О персоне: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

