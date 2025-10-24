"Чтобы больше такое не ляпала": Леся Никитюк обратилась к известной актрисе

Леся Никитюк все-таки встретилась с Дарьей Петрожицкой.

Дарья Петрожицкая и Леся Никитюк наладили отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дарья Петрожицкая, Леся Никитюк

Украинская известная ведущая Леся Никитюк пересеклась с актрисой Дарьей Петрожицкой, которая ранее негативно высказалась о ее игре в фильме "Песики", после чего разгорелся скандал в Сети.

Напомним, Дарья с недовольством отнеслась к тому, что в кино снимают непрофессиональных актеров, и привела в пример Никитюк. А Леся в ответ шутила, что теперь будет писать песни, а не сниматься в кино.

Все же знаменитости встретились на шоу "Хто зверху? ", где Никитюк является ведущей.

Леся Никитюк / фото: instagram.com, Леся Никитюк

"Возле меня стоит она, которая недавно сказала, что якобы в украинских фильмах должны играть только актрисы с дипломами. Вот я взяла свой диплом, это мой диплом воспитательницы, и я тебя позвала сегодня в эту студию, чтобы перевоспитать, чтобы ты больше такое не ляпала. Хотя у нас свободная страна, и каждый в праве говорить то, что считает нужным от души. Но не обо мне", - сказала ведущая.

А Петрожицкая в ответ тоже пошутила.

"Леся, если бы не ты, я не стала бы такой популярной. Спасибо тебе", - отметила Дарья.

Леся Никитюк / инфографика: Главред

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

