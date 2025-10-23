"Ему было 55": как умер Дизель Яценко на самом деле

Андрей Яценко страдал от серьезной болезни.

Андрей Яценко - причина смерти / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Яценко

Украинский известный ведущий Анатолий Анатолич раскрыл некоторые детали смерти лидера группы Green Grey Андрея Дизеля Яценко.

На своей странице в соцсетях ведущий опубликовал видео с похорон знаменитости с моментом, когда гроб выносили из Дома кино под аплодисменты.

Анатолич рассказал, что Яценко умер во сне во время концертного тура. Также он добавил, что гордится тем, что был знаком с музыкантом.

"Под овации сегодня проводили Дизеля из Green Grey. В последний раз. Как настоящего артиста. Потому что так и есть. Ему было 55. Ушел тихо во сне. Он был легендой. Без него было бы не так. Я фанател от их музыки и от образа Дизеля. А потом познакомился лично и всегда тепло общаться при встрече. С начала большой войны взял в руки оружие и стал на защиту страны. Это к тем, кто хочет вспомнить какие-то зашквары Дизеля. Не стоит. Это прошлое. Пока, бразенька. Спасибо за эру", — написал ведущий.

Анатолий Анатолич о смерти Андрея Яценко / фото: скрин instagram.com, Анатолий Анатолич

Смерть Андрея Яценко

Музыкант умер 20 октября в возрасте 55 лет во время подготовки концертного тура Green Grey по Украине. Также известно, что артист имел проблемы с сердцем.

Андрей Яценко / фото: facebook.com, Андрей Яценко

О группе: Green Grey Green Grey - украинская рок-группа, основанная в Киеве весной 1993 года. В творчестве прослеживается смесь разнообразных стилей и музыкальных направлений: рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно, электро и др. Дизель и Мурик в шутку назвали свой стиль "укр-попом" по аналогии с "брит-попом". Green Grey первыми в истории украинской музыки дважды участвовали в церемонии награждения MTV Europe, заключили контракт с компанией Pepsi в 1996 году, начали выступать одновременно с живым диджеем и профессиональным балетом, организовывали рок-шоу с использованием спецэффектов, пиротехники и сценических трансформаций. На сегодняшний день группа выпустила семь студийных альбомов, две компиляции лучших песен и концертный альбом "Две эпохи".

