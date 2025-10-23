Укр
Елена Тополя заговорила о смене профессии: "Иногда "нагребает"

Анна Подгорная
23 октября 2025, 14:00
Тополя хотела бы раскрыть новое направление в своей карьере.
Елена Тополя
Елена Тополя сейчас - певица раскрыла планы на карьеру / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

  • Елена Тополя призналась, что иногда думает о смене карьеры
  • Она рассказала, чем могла бы заниматься вместо музыки

С середины двухтысячных Елена Тополя (в прошлом - Alyosha) посвящает свою жизнь музыке. Впрочем, пение - не единственный талант артистки.

Об этом Тополя рассказала на радио Maximum. Она призналась, что иногда задумывается над сменой профессии. Более того, у Елены уже есть плюс-минус оформленный план действий. Она видит себя в дизайне одежды и крафтовой посуды, и на досуге занимается разработкой эскизов.

"Иногда "нагребает". У меня есть много талантов. На самом деле я могу стать дизайнером одежды — у меня уже есть несколько эскизов. Я много рисовала, но уже определилась с направлением. Когда буду иметь немного больше времени и возможностей, то начну. Еще у меня была идея создавать посуду — неординарная, но очень хочу когда-то это реализовать", - говорит Елена Тополя.

В Сети поклонники певицы поддерживают ее в поиске нового пути для самореализации.

Елена Тополя, Анатолий Анатолич
Елена Тополя сейчас - певица раскрыла планы на карьеру / фото: instagram.com/ranok_na_maximum

Ранее Главред рассказывал об единственном желании Анны Кошмал, которая встречала свой День рождения под звуки ракетной атаки страны-оккупанта. Актриса призналась, о чем думала, прикрывая детей.

Также украинский певец Андрей Кравченко рассказал, почему не служит в ВСУ после получения повестки. Артист является мужчиной призывного возраста и имеет звание.

О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

