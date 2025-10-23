День рождения под звуки ракет: Анна Кошмал раскрыла свое единственное желание

Кошмал призналась, какие мысли ее посещали, пока она прикрывала своих детей.

Анна Кошмал сейчас - актриса рассказала о своем желании на День рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

22 октября Украина пережила масштабную комбинированную атаку

Анна Кошмал рассказала, о чем думала под звуки взрывов

22 октября украинской актрисе Анне Кошмал исполнился 31 год. Увы, из-за страны-оккупанта единственным желанием именинницы в ее День рождения была безопасность для себя и семьи.

Об этом в своем блоге в Instagram рассказала сама Кошмал. "Лежу ночью в свой день рождения, обнимаю детей, дом сотрясается от взрывов, и думаю: "У меня все есть, мне ничего не нужно, можно загадать желание, прежде чем задуть свечи на торте? Я просто хочу, чтобы моя семья и дом продержались целыми до утра, все", - поделилась Анна.

Впрочем, наутро актриса смогла собраться с силами, и отправилась навстречу своему особенному дню. Его часть она провела в театре за любимой работой. Анна Кошмал отметила, что счастлива несмотря ни на что.

"Самая большая ценность в жизни - любовь, топливо для того, чтобы становиться духовно больше, сознательно шире, топливо для достижений и важных трансформаций. В принципе, это все, чего я хочу. Быть рядом со своими и лелеять любовь в себе, к себе и окружающим. Поэтому спасибо всем, кто ее мне дарит, и тем, кого я сама безгранично люблю", - пишет артистка.

Анна Кошмал сейчас - актриса рассказала о своем желании на День рождения / фото: instagram.com/smorkovkina

Ранее Главред рассказывал, как украинские знаменитости пережили атаку на Украину утром 22 октября. В социальных сетях звезды публиковали свои реакции и фото с мест военных преступлений страны-оккупанта.

Также украинский ведущий и звезда романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин сообщил о болезненной утрате - он потерял самого близкого человека.

О персоне: Анна Кошмал Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

