"В сторону зависимостей": Андрей Фединчик сделал первое заявление после развода

Вы узнаете:
- Андрей Фединчик показал свежие фото
- Актер поразмышлял о жизни
Украинский известный актер и бывший военнослужащий Андрей Фединчик впервые рассказал о своей жизни после развода с актрисой Наталкой Денисенко.
На своей странице в Instagram Андрей решил рассказать поклонникам, что сейчас происходит в его жизни.
"Когда теряешь одно за другим все самое дорогое - здоровье, семью, близких людей и т.д. - это кажется самым большим испытанием в жизни. Но это только начало. Это то, что ведет к изоляции, где ты вынужден заглянуть в себя самого. Вот здесь и начинается самое интересное. Потому что тот, кого ты созерцаешь кардинально отличается от того, каким ты себя представлял. Заглядывать в себя настоящего трудно. Начинаешь отводить взгляд в сторону зависимостей, но не помогает, потому что в конце концов ты сам с собой и бежать некуда", - заявил Фединчик.
Также актер добавил, что имеет план на будущее.
"Вырасти до уровня того, кем ты себя представляешь, тем себя, которым бы ты гордился, никогда не поздно. Это о выборе. Правильный выбор сделать непросто, потому что он о работе над собой и росте. Неправильный сделать легче, потому что он об отворачивании глаз и забвении. Пока я выбираю и то, и другое. Но у меня есть четкий план, которого я не всегда придерживаюсь. Желаю всем сил во внутренней и внешней борьбе. И конечно победы", - подытожил Андрей.
Развод Наталки Денисенко и Андрея Фединчика
Ранее стало известно о разводе Наталки с Андреем Фединчиком, хотя поклонники уже предполагали, что в их браке есть проблемы.
Также Наталке долгое время приписывали роман с актером Тарасом Цимбалюком, но знаменитости отрицают слухи. Наталка даже называет Тараса братом, ведь они очень тесно дружат и часто снимаются вместе в разных проектах.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, продюсер Елена Мозговая обратилась к своим подписчикам и рассказала, что она решила. Знаменитость опубликовала фото на велотренажере, позировав в ярких лосинах и розовых кроссовках.
А также Наталья Могилевская рассказала о том, что с ней произошло во время съемок нового клипа. Артистка опубликовала видео, в подписи к которому поделилась с поклонниками, что ей понадобилась помощь врачей.
Вас может заинтересовать:
- "Обворовывать": участники "Дизель Шоу" провели обыск в квартире погибшей Поплавской
- Не блондинка: Ольга Сумская убрала свои длинные волосы впервые за много лет
- "К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред