"В сторону зависимостей": Андрей Фединчик сделал первое заявление после развода

Андрей Фединчик удивил своим откровением.

Андрей Фединчик вышел на связь в Сети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Вы узнаете:

Андрей Фединчик показал свежие фото

Актер поразмышлял о жизни

Украинский известный актер и бывший военнослужащий Андрей Фединчик впервые рассказал о своей жизни после развода с актрисой Наталкой Денисенко.

На своей странице в Instagram Андрей решил рассказать поклонникам, что сейчас происходит в его жизни.

"Когда теряешь одно за другим все самое дорогое - здоровье, семью, близких людей и т.д. - это кажется самым большим испытанием в жизни. Но это только начало. Это то, что ведет к изоляции, где ты вынужден заглянуть в себя самого. Вот здесь и начинается самое интересное. Потому что тот, кого ты созерцаешь кардинально отличается от того, каким ты себя представлял. Заглядывать в себя настоящего трудно. Начинаешь отводить взгляд в сторону зависимостей, но не помогает, потому что в конце концов ты сам с собой и бежать некуда", - заявил Фединчик.

Новая публикация Андрея Фединчика / фото: скрин instagram.com, Андрей Фединчик

Также актер добавил, что имеет план на будущее.

"Вырасти до уровня того, кем ты себя представляешь, тем себя, которым бы ты гордился, никогда не поздно. Это о выборе. Правильный выбор сделать непросто, потому что он о работе над собой и росте. Неправильный сделать легче, потому что он об отворачивании глаз и забвении. Пока я выбираю и то, и другое. Но у меня есть четкий план, которого я не всегда придерживаюсь. Желаю всем сил во внутренней и внешней борьбе. И конечно победы", - подытожил Андрей.

Как сейчас выглядит Андрей Фединчик / фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Развод Наталки Денисенко и Андрея Фединчика

Ранее стало известно о разводе Наталки с Андреем Фединчиком, хотя поклонники уже предполагали, что в их браке есть проблемы.

Также Наталке долгое время приписывали роман с актером Тарасом Цимбалюком, но знаменитости отрицают слухи. Наталка даже называет Тараса братом, ведь они очень тесно дружат и часто снимаются вместе в разных проектах.

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

