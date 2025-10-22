"Ад какой-то": как украинские знаменитости пережили атаку на Украину

Вы узнаете:
- РФ атаковала Украину
- Как отреагировали украинские знаменитости на обстрелы
Сегодня, 22 октября, страна-террорист РФ нанесла массированный удар по городам Украины, запустив ракеты и ударные дроны. В том числе оккупанты нанесли удар по детскому саду в Харькове, к счастью, детей эвакуировали.
Украинские знаменитости уже отреагировали на атаку и поделились, как они перенесли эту тяжелую ночь и утро.
Яна Глущенко
"Снова бессонная ночь… И страшно не только людям…"
Кристина Решетник
"Детки молодцы – пошли на второй урок, немного поспали, вроде держатся. В отличии от нас".
Даша Квиткова
"Сердце в дребезги".
Дмитрий Монатик
"Очередная страшная ночь для нашей страны… Обнимаю каждого и каждую… Сочувствия пострадавшим".
Александра Зарицкая
"Харьков, родной. Детки маленькие, ад какой-то".
alyona alyona
"Попадание в частный детский сад в Холодногорском районе Харькова, есть раненые дети. На месте удара – пожар. Русские не люди".
Меловин
"Сегодня, 22 октября, российские оккупанты во время массированной атаки попали в детский сад в Харькове, есть раненые дети".
Ольга Сумская
"Харьков. Попадание шахеда в детский сад".
Тарас Цимбалюк
"Тотальная несправедливость стала обыденностью для украинцев".
Наталка Денисенко
"Киев, страшная ночь. Самое трудное знать, что где-то под обстрелами спит твой ребенок, а ты далеко. Боже, береги всех деток. Мои сочувствия всем, кто пострадал. Сегодня я удержусь от контента со съемок".
Последние новости шоу-бизнеса
