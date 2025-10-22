"Ад какой-то": как украинские знаменитости пережили атаку на Украину

Украинские знаменитости показали последствия атаки.

https://stars.glavred.info/ad-kakoy-to-kak-ukrainskie-znamenitosti-perezhili-ataku-na-ukrainu-10708586.html Ссылка скопирована

Атака на Украину 22 октября - реакция звезд / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Ольга Сумская, t.me, Владимир Зеленский

Вы узнаете:

РФ атаковала Украину

Как отреагировали украинские знаменитости на обстрелы

Сегодня, 22 октября, страна-террорист РФ нанесла массированный удар по городам Украины, запустив ракеты и ударные дроны. В том числе оккупанты нанесли удар по детскому саду в Харькове, к счастью, детей эвакуировали.

Украинские знаменитости уже отреагировали на атаку и поделились, как они перенесли эту тяжелую ночь и утро.

видео дня

Яна Глущенко

"Снова бессонная ночь… И страшно не только людям…"

Реакция Яны Глущенко на обстрел Украины / фото: скрин instagram.com, Яна Глущенко

Кристина Решетник

"Детки молодцы – пошли на второй урок, немного поспали, вроде держатся. В отличии от нас".

Реакция Кристины Решетник на обстрел Украины / фото: скрин instagram.com, Кристина Решетник

Реакция Кристины Решетник на обстрел Украины / фото: скрин instagram.com, Кристина Решетник

Реакция Кристины Решетник на обстрел Украины / фото: скрин instagram.com, Кристина Решетник

Даша Квиткова

"Сердце в дребезги".

Реакция Даши Квитковой на обстрел Украины / фото: скрин instagram.com, Даша Квиткова

Дмитрий Монатик

"Очередная страшная ночь для нашей страны… Обнимаю каждого и каждую… Сочувствия пострадавшим".

Реакция Дмитрия Монатика на обстрел Украины / фото: скрин instagram.com, Дмитрий Монатик

Александра Зарицкая

"Харьков, родной. Детки маленькие, ад какой-то".

Реакция Александры Зарицкой на обстрел Украины / фото: скрин instagram.com, Александра Зарицкая

alyona alyona

"Попадание в частный детский сад в Холодногорском районе Харькова, есть раненые дети. На месте удара – пожар. Русские не люди".

Реакция alyona alyona на обстрел Украины / фото: скрин instagram.com, alyona alyona

Меловин

"Сегодня, 22 октября, российские оккупанты во время массированной атаки попали в детский сад в Харькове, есть раненые дети".

Реакция Меловина на обстрел Украины / фото: скрин instagram.com, Меловин

Ольга Сумская

"Харьков. Попадание шахеда в детский сад".

Реакция Ольги Сумской на обстрел Украины / фото: скрин instagram.com, Ольга Сумская

Тарас Цимбалюк

"Тотальная несправедливость стала обыденностью для украинцев".

Реакция Тараса Цимбалюка на обстрел Украины / фото: скрин instagram.com, Тарас Цимбалюк

Наталка Денисенко

"Киев, страшная ночь. Самое трудное знать, что где-то под обстрелами спит твой ребенок, а ты далеко. Боже, береги всех деток. Мои сочувствия всем, кто пострадал. Сегодня я удержусь от контента со съемок".

Реакция Наталки Денисенко на обстрел Украины / фото: скрин instagram.com, Наталка Денисенко

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, продюсер Елена Мозговая обратилась к своим подписчикам и рассказала, что она решила. Знаменитость опубликовала фото на велотренажере, позировав в ярких лосинах и розовых кроссовках.

А также Наталья Могилевская рассказала о том, что с ней произошло во время съемок нового клипа. Артистка опубликовала видео, в подписи к которому поделилась с поклонниками, что ей понадобилась помощь врачей.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред