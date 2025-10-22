"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

Ирина Хоменко пока не знает, в каком состоянии ее жилье.

Ирина Хоменко обратилась к поклонникам / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Хоменко

Ирина Хоменко показала свой разрушенный дом

Что ведущая посоветовала украинцам

Украинская популярная ведущая Ирина Хоменко сообщила о том, что у ее дом в Киеве попал российский дрон.

На своей странице в Instagram Ирина поделилась, что двое ее соседей погибли.

"Действительно, в мой дом попал дрон и, к сожалению, двое моих соседей погибли - сгорели заживо. Это были люди пожилого возраста", - сказала Хоменко.

Она не знает, что именно с ее жильем, ведь пока не разрешают заходить во внутрь здания.

"Не знаю, что с моей квартирой. Еще не разрешают заходить, потому что не нашли все части этого дрона", - добавила ведущая.

Также знаменитость обратилась к украинцам и призвала не пренебрегать правилами безопасности.

"Я еще раз призываю всех - реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Находитесь в безопасных местах, держите дома огнетушитель, пусть всегда будет "тревожный чемоданчик" рядом", - отметила Ирина.

Смотрите видео, как пострадал дом Ирины Хоменко:

Ирина Хоменко показала последствия удара / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Атака на Украину 22 октября 2025 года

Страна-террорист РФ нанесла массированную атаку по городам Украины ракетами и ударными дронами. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что этой ночью украинские бойцы обезвредили 349 из 433 российских воздушных целей. Также около 10:52 в Харькове прогремел взрыв. Игорь Терехов написал, что произошло попадание в Холодногорском районе, позже стало известно, что оккупанты попали в детский сад.

