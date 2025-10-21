"Навсегда останешься лучшим": Никита Добрынин рассказал о болезненной утрате

Никита Добрынин потерял самого близкого человека.

Никита Добрынин потерял члена семьи / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Никита Добрынин

У Никиты Добрынина случилось горе

Кого из родных людей потерял ведущий

Украинский телеведущий и главный герой одного из сезонов "Холостяка" Никита Добрынин поделился с подписчиками в своем Instagram печальной новостью - он потерял самого дорогого человека, своего дедушку.

Телеведущий опубликовал трогательные архивные фотографии и посвятил покойному искренние слова благодарности и любви. По словам Никиты, дедушка был для него не просто родственником, а настоящим отцом, которого он никогда не знал. Именно он воспитал внука, научил жизненной мудрости и стал главным примером для подражания.

Дедушка Никиты Добрынина / фото: instagram.com, Никита Добрынин

"Ты не был, ты навсегда останешься лучшим дедушкой, отцом, которого я никогда не знал, самым мудрым в воспоминаниях своего правнука. Именно ты научил меня отделять зерно от плевел, ценить каждый день, петь, когда весело и когда плохо. Беречь свою и родственную душу рядом. Буду любить безгранично всем сердцем", - написал в память о дедушке Добрынин.

В комментариях под публикацией подписчики выражают телеведущему соболезнования. Люди отмечают, что дедушка Никиты прожил долгую, достойную жизнь, успел увидеть правнука и оставил по себе добрый след в сердцах близких. Многие заметили, что ведущий очень похож на своего дедушку.

Поклонники сочувствуют Никите Добрынину / фото: instagram.com, Никита Добрынин

Никита Добрынин потерял дедушку / фото: instagram.com, Никита Добрынин

Никита Добрынин похож на дедушку / фото: instagram.com, Никита Добрынин

О персоне: Никита Добрынин Никита Добрынин (настоящее имя - Влад Вакулович) - украинский теле- и радиоведущий (хит-парад "Золотой Граммофон на М1, "Майдан's", "Я Люблю Украину", "Голос Страны" и т.д.), журналист, сообщает Википедия. Был главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк" (9 сезон).

