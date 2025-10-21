Укр
"Переснимали": финалистка Холостяка раскрыла единственный сценарий шоу

Кристина Трохимчук
21 октября 2025, 12:22
25
Финалистка 13-го сезона Настя Юзьвак раскрыла главную интригу "Холостяка".
Анастасия Юзьвак
Анастасия Юзьвак разкрыла, есть ли сценарий на шоу "Холостяк" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Юзьвак

Вы узнаете:

  • Есть ли у шоу "Холостяк" сценарий
  • Какие сцены переснимались

Финалистка романтического шоу "Холостяк-13" астролог Анастасия Юзьвак, которая боролась за сердце Александра "Терена" Будько, раскрыла главную интригу проекта. Участница рассказала в своем Instagram, есть ли у шоу сценарий и какие сцены им приходилось переснимать несколько раз.

Анастасия рассказала, что некоторые сцены действительно снимались по сценарию, и это были рекламные интеграции. Участницам приходилось делать несколько дублей, чтобы достичь хорошего результата. В остальном на шоу девушки имели полную свободу действий.

видео дня
Анастасия Юзьвак
Анастасия Юзьвак с Инной Белень / фото: instagram.com, Анастасия Юзьвак

"Правда в том, что мы все снимаем в реальной жизни, вот как идет — так и снимаем. Нет никакого сценария. Единственное, когда у нас были моменты рекламы, вот так мы переснимали несколько раз один кадр… А вот живые моменты разговора, живые моменты с девушками — ничего не переснималось", — заявила Юзьвак.

Финалистка отметила, что иногда редактора "Холостяка" могли помочь участницам и подсказать тему для обсуждений. Анастасия высказала мнение, что это было необходимо, ведь пребывая вместе 24/7 участницы знают друг о друге все.

Анастасия Юзьвак
Анастасия Юзьвак - "Холостяк-13" / фото: instagram.com, Анастасия Юзьвак

"Нам нужно на камеру что-нибудь интересное обсуждать. Редакторы могли дать нам темы, и мы начинали раскручивать их для вас в интересном формате", — рассказала Настя Юзьвак.

Раньше Главред сообщал, что участница шоу "Холостяк" и обладательница титула "Мисс Украина-2023" София Шамия оказалась в центре скандала уже в первом выпуске проекта, главным героем которого стал актер Тарас Цимбалюк. Студентка медицинского университета не знала, что такое турникет.

Также украинский актер Тарас Цимбалюк, который стал главным героем шоу "Холостяк-14", рассказал о своих двух неудачных браках. В первом выпуске шоу он откровенно рассказал, что стало причиной разрыва с его женами.

О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

холостяк новости шоу бизнеса Александр "Терен" Будько
