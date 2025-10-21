"Переснимали": финалистка Холостяка раскрыла единственный сценарий шоу

Финалистка 13-го сезона Настя Юзьвак раскрыла главную интригу "Холостяка".

Анастасия Юзьвак разкрыла, есть ли сценарий на шоу "Холостяк" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Юзьвак

Есть ли у шоу "Холостяк" сценарий

Какие сцены переснимались

Финалистка романтического шоу "Холостяк-13" астролог Анастасия Юзьвак, которая боролась за сердце Александра "Терена" Будько, раскрыла главную интригу проекта. Участница рассказала в своем Instagram, есть ли у шоу сценарий и какие сцены им приходилось переснимать несколько раз.

Анастасия рассказала, что некоторые сцены действительно снимались по сценарию, и это были рекламные интеграции. Участницам приходилось делать несколько дублей, чтобы достичь хорошего результата. В остальном на шоу девушки имели полную свободу действий.

Анастасия Юзьвак с Инной Белень / фото: instagram.com, Анастасия Юзьвак

"Правда в том, что мы все снимаем в реальной жизни, вот как идет — так и снимаем. Нет никакого сценария. Единственное, когда у нас были моменты рекламы, вот так мы переснимали несколько раз один кадр… А вот живые моменты разговора, живые моменты с девушками — ничего не переснималось", — заявила Юзьвак.

Финалистка отметила, что иногда редактора "Холостяка" могли помочь участницам и подсказать тему для обсуждений. Анастасия высказала мнение, что это было необходимо, ведь пребывая вместе 24/7 участницы знают друг о друге все.

Анастасия Юзьвак - "Холостяк-13" / фото: instagram.com, Анастасия Юзьвак

"Нам нужно на камеру что-нибудь интересное обсуждать. Редакторы могли дать нам темы, и мы начинали раскручивать их для вас в интересном формате", — рассказала Настя Юзьвак.

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

