"Мама не разговаривала со мной": Цимбалюк раскрыл причину двух разводов

Новый "Холостяк" откровенно рассказал о личной жизни.

Тарас Цимбалюк рассказал о личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк был дважды женат

Что привело к разводам

Украинский актер Тарас Цимбалюк, который стал главным героем шоу "Холостяк-14", рассказал о своих двух неудачных браках. В первом выпуске шоу он откровенно рассказал, что стало причиной разрыва с его женами.

Цимбалюк рассказал, что первый из его браков был заключен еще в студенческие годы. Его избранницей стала однокурсница Ангелина. Как признался Тарас, тогда он был недостаточно зрелым, чтобы брать на себя такую ответственность.

Тарас Цимбалюк с первой женой / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

"Мы поженились совершенно не сознательно. Мне просто не хватало ума тогда. После развода мама даже не разговаривала со мной два месяца", - рассказал актер.

Во второй раз Холостяк женился на визажистке и фотографе Тине Антоненко. Он сделал ей предложение в эфире шоу "Танцы со звездами", но очень быстро пожалел об этом. Брак продлился всего 11 месяцев, и Тарас обвиняет в этом публичность.

Тарас Цимбалюк с Тиной Антоненко / скрин с видео: Светская жизнь

"Это было эмоциональное выгорание, усталость. Мы поняли, что нам не интересно дальше быть вместе", - пояснил Цимбалюк.

Также актер отметил, что никогда не изменял в отношениях и сейчас его сердце свободно для того, чтобы найти любовь на проекте "Холостяк-14".

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

