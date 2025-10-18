Укр
Читать на украинском
  Новости
  Stars

"Мама не разговаривала со мной": Цимбалюк раскрыл причину двух разводов

Кристина Трохимчук
18 октября 2025, 10:21
25
Новый "Холостяк" откровенно рассказал о личной жизни.
Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк рассказал о личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Вы узнаете:

  • Тарас Цимбалюк был дважды женат
  • Что привело к разводам

Украинский актер Тарас Цимбалюк, который стал главным героем шоу "Холостяк-14", рассказал о своих двух неудачных браках. В первом выпуске шоу он откровенно рассказал, что стало причиной разрыва с его женами.

Цимбалюк рассказал, что первый из его браков был заключен еще в студенческие годы. Его избранницей стала однокурсница Ангелина. Как признался Тарас, тогда он был недостаточно зрелым, чтобы брать на себя такую ответственность.

видео дня
Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк с первой женой / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

"Мы поженились совершенно не сознательно. Мне просто не хватало ума тогда. После развода мама даже не разговаривала со мной два месяца", - рассказал актер.

Во второй раз Холостяк женился на визажистке и фотографе Тине Антоненко. Он сделал ей предложение в эфире шоу "Танцы со звездами", но очень быстро пожалел об этом. Брак продлился всего 11 месяцев, и Тарас обвиняет в этом публичность.

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк с Тиной Антоненко / скрин с видео: Светская жизнь

"Это было эмоциональное выгорание, усталость. Мы поняли, что нам не интересно дальше быть вместе", - пояснил Цимбалюк.

Также актер отметил, что никогда не изменял в отношениях и сейчас его сердце свободно для того, чтобы найти любовь на проекте "Холостяк-14".

Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что одна из участниц нового сезона шоу "Холостяк" София Шамия впервые высказалась о своем участии в реалити. Мисс Украина-2023 ответила на разговоры о том, что она приняла участие ради пиара и пожаловалась на буллинг и унижения в шоу.

Также известная украинская ведущая Леся Никитюк высказала свое мнение о главном герое шоу Тарасе Цимбалюке. Она опубликовала сториз, как смотрит первый эфир шоу "Холостяк" и была поражена образом актера в первом выпуске шоу.

О персоне: Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

