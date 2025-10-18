"Мама не разговаривала со мной": Цимбалюк раскрыл причину двух разводов

Вы узнаете:
Украинский актер Тарас Цимбалюк, который стал главным героем шоу "Холостяк-14", рассказал о своих двух неудачных браках. В первом выпуске шоу он откровенно рассказал, что стало причиной разрыва с его женами.
Цимбалюк рассказал, что первый из его браков был заключен еще в студенческие годы. Его избранницей стала однокурсница Ангелина. Как признался Тарас, тогда он был недостаточно зрелым, чтобы брать на себя такую ответственность.
"Мы поженились совершенно не сознательно. Мне просто не хватало ума тогда. После развода мама даже не разговаривала со мной два месяца", - рассказал актер.
Во второй раз Холостяк женился на визажистке и фотографе Тине Антоненко. Он сделал ей предложение в эфире шоу "Танцы со звездами", но очень быстро пожалел об этом. Брак продлился всего 11 месяцев, и Тарас обвиняет в этом публичность.
"Это было эмоциональное выгорание, усталость. Мы поняли, что нам не интересно дальше быть вместе", - пояснил Цимбалюк.
Также актер отметил, что никогда не изменял в отношениях и сейчас его сердце свободно для того, чтобы найти любовь на проекте "Холостяк-14".
О персоне: Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
