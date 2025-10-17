Укр
СМИ узнали, что у Эминема начался новый роман: кто она

Виталий Кирсанов
17 октября 2025, 20:01
Eminem был дважды женат на своей школьной возлюбленной Кимберли Скотт.
Eminem завязал новый роман
Eminem завязал новый роман / коллаж: Главред, фото: instagram.com/records, instagram.com/eminem

Кратко:

  • Новая возлюбленная рэпера - Катрина Малота
  • Малота уже много лет помогает Eminem с прическами
  • Пока неизвестно, как долго длятся отношения между рэпером и его стилисткой

Американский рэпер Eminem, которому 17 октября исполнилось 53 года, начал роман с Катриной Малотой, которая многие годы работает с ним как стилист и визажист. Об этом сообщает TMZ.

Малота уже много лет помогает Eminem с прическами и образом во время съемок клипов и фотосессий. Она также работает как стилист в салоне в городе Бирмингем, штат Мичиган. Известно, что она также сотрудничала с такими звездами, как Snoop Dogg, 50 Cent и Robin Thicke.

Пока неизвестно, как долго длятся отношения между рэпером и его стилисткой. Сам Eminem и Малота пока воздерживаются от каких-либо комментариев.

Стоит напомнить, что Eminem был дважды женат на своей школьной возлюбленной Кимберли Скотт. Впервые пара поженилась в 1999 году, но уже через два года развелась. В 2006-м они попытались снова, однако второй брак также быстро распался. У супругов есть дочь Хейли Джейд, также рэпер воспитывает двух приемных детей - Алайну Метерс и Уитни Скотт Метерс.

Кто такой Эминем?

Маршалл Брюс Мэтерс III, более известный под псевдонимом Эминем - американский рэпер, автор-исполнитель, композитор, музыкальный продюсер, продюсер и актер. Является самым продаваемым музыкальным артистом в мире, а также самым продаваемым артистом 2000-х годов. Он назван одним из самых великих музыкантов всех времен журналом Rolling Stone, который разместил Эминема под 83-м номером в списке 100 самых великих артистов, а также на 91-м месте в списке 100 величайших авторов песен всех времен. Этот же журнал провозгласил его Королем хип-хопа. Как сольный артист Эминем продал более 100 миллионов альбомов по всему миру и более 107 миллионов своих записей и 44 миллиона копий своих альбомов только в Америке, сообщает Википедия. Обладатель "Оскара" и двух "Грэмми"; внесен в Зал славы рок-н-ролла.

Гороскоп Таро на завтра 18 октября: Овнам - новости, Ракам - рисковать

10:35

Китайский гороскоп на завтра 18 октября: Лошадям - препятствия, Обезьянам - тревога

10:13

В РФ рассказали, как Кристина Орбакайте опозорилась в Израиле

