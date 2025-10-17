СМИ узнали, что у Эминема начался новый роман: кто она

Eminem был дважды женат на своей школьной возлюбленной Кимберли Скотт.

https://stars.glavred.info/smi-uznali-chto-u-eminema-nachalsya-novyy-roman-kto-ona-10707344.html Ссылка скопирована

Eminem завязал новый роман / коллаж: Главред, фото: instagram.com/records, instagram.com/eminem

Кратко:

Новая возлюбленная рэпера - Катрина Малота

Малота уже много лет помогает Eminem с прическами

Пока неизвестно, как долго длятся отношения между рэпером и его стилисткой

Американский рэпер Eminem, которому 17 октября исполнилось 53 года, начал роман с Катриной Малотой, которая многие годы работает с ним как стилист и визажист. Об этом сообщает TMZ.

Малота уже много лет помогает Eminem с прическами и образом во время съемок клипов и фотосессий. Она также работает как стилист в салоне в городе Бирмингем, штат Мичиган. Известно, что она также сотрудничала с такими звездами, как Snoop Dogg, 50 Cent и Robin Thicke.

видео дня

Пока неизвестно, как долго длятся отношения между рэпером и его стилисткой. Сам Eminem и Малота пока воздерживаются от каких-либо комментариев.

Стоит напомнить, что Eminem был дважды женат на своей школьной возлюбленной Кимберли Скотт. Впервые пара поженилась в 1999 году, но уже через два года развелась. В 2006-м они попытались снова, однако второй брак также быстро распался. У супругов есть дочь Хейли Джейд, также рэпер воспитывает двух приемных детей - Алайну Метерс и Уитни Скотт Метерс.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что российские оккупанты начали жаловаться на то, что украинские военные применяют песни Верки Сердючки как способ психологического влияния на противника. Такой креатив украинских защитников не остался без внимания и самой Верки Сердючки.

Также украинский певец El Кравчук опубликовал в своем блоге в Instagram редкое фото из юности, на котором изображен он, Ирина Билык и Андрей Данилко. Исполнитель ностальгировал за прошлым и поделился с фанатами.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Эминем? Маршалл Брюс Мэтерс III, более известный под псевдонимом Эминем - американский рэпер, автор-исполнитель, композитор, музыкальный продюсер, продюсер и актер. Является самым продаваемым музыкальным артистом в мире, а также самым продаваемым артистом 2000-х годов. Он назван одним из самых великих музыкантов всех времен журналом Rolling Stone, который разместил Эминема под 83-м номером в списке 100 самых великих артистов, а также на 91-м месте в списке 100 величайших авторов песен всех времен. Этот же журнал провозгласил его Королем хип-хопа. Как сольный артист Эминем продал более 100 миллионов альбомов по всему миру и более 107 миллионов своих записей и 44 миллиона копий своих альбомов только в Америке, сообщает Википедия. Обладатель "Оскара" и двух "Грэмми"; внесен в Зал славы рок-н-ролла.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред