Джамала пошла на отчаянный шаг, чтобы спасти Нацотбор — обращение певицы

Музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение-2026, певица Джамала, обратилась к артистам, которые планируют подать свои заявки на участие в конкурсе. Победительница Евровидения в соцсетях предложила исполнителям помощь в создании конкурсных песен.
Ранее Джамала опубликовала эмоциональное видео, в котором раскритиковала уровень поданных заявок и качество песен участников.
"Извините, я жесткой буду. Потому что реально, ребята, как можно прислать просто песню, просто "ме-ме-ме"? Можно спеть что-то, чтобы было видно, что это песня на "Евровидение", на международный конкурс. Меня просто разрывает", — сказала тогда Джамала.
Спустя некоторое время певица решила взять все в свои руки и предложила участникам свою помощь. Продюсер отметила, что готова бесплатно сделать вместе с конкурсантами достойную песню.
""Я не знаю, как сделать акцент наверх?" Сделаем. "У меня нет средств на классный продакшн?" Окей, беру на себя. Сделаем", — заявила Джамала.
О персоне: Джамала
Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".
