"Холостяк" уже выбрал свою фаворитку - первые детали

Никита Добрынин не пропустил премьеру "Холостяка".

Никита Добрынин смотрит "Холостяка" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Холостяк

Вы узнаете:

Никита Добрынин оценил участницу "Холостяка"

Какие рекомендации он дал девушкам

Украинский известный ведущий и главный герой одного из сезонов "Холостяка" Никита Добрынин высказал свое мнение о новом сезоне шоу.

На своей странице в соцсетях Никита написал слова восхищения об одной из участниц.

"Первая фаворитка есть. Ну это браво, отличная форма и подготовка", - отметил Добрынин.

Никита Добрынин об участнице "Холостяка" / фото: скрин instagram.com, Никита Добрынин

Также он добавил и о впечатлении об участницах, и о шоу в целом.

"Если посмотреть все "Холостяки" – патерн один и тот же. Девушки, которые идут с чувством собственного достоинства, с легкостью, с чувством юмора – вызывают уважение и оставляют крутые впечатления. А те, кто пытается угодить, насыпать комплиментов, часто губятся. Ваша сила не в том, чтобы понравиться, а в том, чтобы быть настоящей. Поэтому, если идти в любые отношения (не обязательно на телевидение), не с установкой понравиться, а с позицией "посмотреть, хорошо ли мне с ним", - добавил Никита.

Совет Никиты Добрынина девушкам / фото: скрин instagram.com, Никита Добрынин

Напомним, недавно представляли одну из участниц шоу, которой 38 лет, и она была в браке 20 лет.

"Она привыкла достигать вершин и знает все секреты больших чувств. И теперь готова показать Тарасу любовь, как в кино", - сообщали в анонсе проекта.

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

