"Представьте реакцию Добрынина": как сын Квитковой вышел на поле с Бражко

Даша Квиткова восхитила Сеть милыми кадрами.

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Даша Квиткова - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Квиткова

Вы узнаете:

Даша Квиткова с сыном пришла на матч любимого

Как он провел время с мальчиком после игры

Украинская известная блогер Даша Квиткова, которая совсем недавно раскрыла свои отношения с украинским футболистом Владимиром Бражко, показала, как спортсмен проводит время с ее сыном Львом.

На странице клуба Динамо в соцсетях появилось видео, на котором Бражко подошел к трибунам, где была Даша и Лев, и предложил мальчику выйти на поле после окончания матча.

видео дня

Футболист поиграл со Львом на поле, а потом мальчик нежно обнял избранника своей мамы, в это время Даша наблюдала за действием на трибунах. Вскоре спортсмен вернул сына маме.

Даша Квиткова пришла на матч возлюбленного с сыном / фото: скрин instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Особенно интересными стали комментарии к видео, в которых пользователи соцсети все время вспоминали о родном отце Льва – Никите Добрынине.

"А теперь представьте реакцию Добрынина";

"Мне грустно стало за Добрынина, мне кажется, ему не приятно";

"Тот случай, когда Левчик на Вовку больше похож, чем на родного отца", - написали поклонники.

Смотрите видео, как Владимир Бражко обнялся с сыном Даши Квитковой:

Владимир Бражко с сыном Даши Квитковой / фото: скрин t.me/fcdk_kiev

Напомним, о романе Даши и Владимира стало известно в мае этого года, но открыто говорить об отношениях блогер начала совсем недавно.

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О персоне: Даша Квиткова Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

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