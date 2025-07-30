"Представьте реакцию Добрынина": как сын Квитковой вышел на поле с Бражко

Вы узнаете:
- Даша Квиткова с сыном пришла на матч любимого
- Как он провел время с мальчиком после игры
Украинская известная блогер Даша Квиткова, которая совсем недавно раскрыла свои отношения с украинским футболистом Владимиром Бражко, показала, как спортсмен проводит время с ее сыном Львом.
На странице клуба Динамо в соцсетях появилось видео, на котором Бражко подошел к трибунам, где была Даша и Лев, и предложил мальчику выйти на поле после окончания матча.
Футболист поиграл со Львом на поле, а потом мальчик нежно обнял избранника своей мамы, в это время Даша наблюдала за действием на трибунах. Вскоре спортсмен вернул сына маме.
Особенно интересными стали комментарии к видео, в которых пользователи соцсети все время вспоминали о родном отце Льва – Никите Добрынине.
"А теперь представьте реакцию Добрынина";
"Мне грустно стало за Добрынина, мне кажется, ему не приятно";
"Тот случай, когда Левчик на Вовку больше похож, чем на родного отца", - написали поклонники.
Смотрите видео, как Владимир Бражко обнялся с сыном Даши Квитковой:
Напомним, о романе Даши и Владимира стало известно в мае этого года, но открыто говорить об отношениях блогер начала совсем недавно.
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О персоне: Даша Квиткова
Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.
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