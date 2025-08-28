Победительница "Холостяка-13" экстренно покинула страну из-за суда

Инна Белень в гневе и спешке торопилась за границу.

Украинская блогерша Инна Белень стала заложницей обстоятельств. Вместо того, чтобы отмечать День рождения нового бойфренда, для которого она готовила большой сюрприз, ей пришлось в экстренном порядке покинуть страну.

Причиной тому стал судебный процесс в Германии, который инициировал бывший муж Инны. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram. "Меня вызвали на заседание суда в Германию. На вопрос, можно ли присутствовать онлайн, ответили коротко: "Штраф или лишение свободы сроком от пяти дней", - написала она.

Бывший избранник Белень подал иск с целью урегулирования пенсий. Из-за этого блогерше пришлось изменить свои планы, пренебречь состоянием здоровья и мчаться в другую страну.

"Мой бывший муж хочет уравновесить пенсии. Да, пенсии, которые мы будем получать через 37 лет, потому что в нашем браке я старше, и стаж работы больше. И я не знаю, как он почувствовал именно этот момент, и почему именно сейчас", - пожаловалась Инна Белень.

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

