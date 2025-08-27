Экс-жена футболиста Пятова похвасталась идеальным мужчиной

Вкратце:
- Андрей и Юлия Пятовы разошлись чуть меньше года назад
- Сейчас женщина хвастается в соцсетях своим "идеальным мужчиной"
Юлия Пятова, жена украинского футболиста Андрея Пятова и мама четверых его детей, холостячка с осени 2024 года. С мужем после 20 лет брака она разошлась на мажорной ноте.
О своей личной жизни сейчас Юлия Не рассказывает. Похоже, что всю свою любовь и заботу она направляет на детей.
Впрочем, это вовсе не означает, что Пятова отказалась от мечты встретить идеального мужчину. Недавно в ее блоге в Instagram появилось фото, где Юлия позирует с тем, кто, похоже, соответствует ее вкусам - высокий, крепкий, стойкий. Речь идет о манекене водолаза в ретроскафандре. Его Юлия Пятова, конечно же в шутку, назвала идеальным мужчиной, которого давно искала.
О персоне: Андрей Пятов
Андрей Пятов - украинский футболист, именитый вратарь. Бывший капитан национальной сборной Украины. Участник трех чемпионатов Европы и чемпионата мира 2006. Заслуженный мастер спорта Украины. Отец четверых детей, сообщает Википедия.
