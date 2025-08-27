Укр
Экс-жена футболиста Пятова похвасталась идеальным мужчиной

Анна Подгорная
27 августа 2025, 18:37
Юлия Пятова даже показала фото с ним.
Юлия Пятова, Андрей Пятов
Юлия Пятова сейчас - бывшая жена Андрея Пятова показала идеального мужчину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/piatova

Вкратце:

  • Андрей и Юлия Пятовы разошлись чуть меньше года назад
  • Сейчас женщина хвастается в соцсетях своим "идеальным мужчиной"

Юлия Пятова, жена украинского футболиста Андрея Пятова и мама четверых его детей, холостячка с осени 2024 года. С мужем после 20 лет брака она разошлась на мажорной ноте.

О своей личной жизни сейчас Юлия Не рассказывает. Похоже, что всю свою любовь и заботу она направляет на детей.

Впрочем, это вовсе не означает, что Пятова отказалась от мечты встретить идеального мужчину. Недавно в ее блоге в Instagram появилось фото, где Юлия позирует с тем, кто, похоже, соответствует ее вкусам - высокий, крепкий, стойкий. Речь идет о манекене водолаза в ретроскафандре. Его Юлия Пятова, конечно же в шутку, назвала идеальным мужчиной, которого давно искала.

Юлия Пятова
Юлия Пятова сейчас - бывшая жена Андрея Пятова показала идеального мужчину / instagram.com/piatova

Ранее Главред рассказывал, что у популярной украинской певицы Lida Lee новый роман. Она показала загадочного мужчину на фоне слухов об отношениях с Даниэлем Салемом.

Также продюсер популярных украинских телешоу Владимир Завадюк раскрыл, что объединяет его и бойфренда кроме любви и страсти. Пара вместе уже больше года.

О персоне: Андрей Пятов

Андрей Пятов - украинский футболист, именитый вратарь. Бывший капитан национальной сборной Украины. Участник трех чемпионатов Европы и чемпионата мира 2006. Заслуженный мастер спорта Украины. Отец четверых детей, сообщает Википедия.

