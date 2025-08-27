Укр
Известный продюсер раскрыл секрет его единения с бойфрендом

Анна Подгорная
27 августа 2025, 00:52
Владимир Завадюк признался, за что, кроме нежных чувств, он высоко ценит своего партнера.
Владимир Завадюк, Павел Супрунюк
Владимир Завадюк личная жизнь - продюсер высказался о своем партнере / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pavlosupruniuk_, instagram.com/zavaduk

Кратко:

  • Владимир Завдюк и Павел Супрунюк вместе больше года
  • Продюсер рассказал, что объединяет его и возлюбленного

Продюсер популярных украинских телешоу Владимир Завадюк летом 2024 года представил общественности своего бойфренда Павла Супрунюка. Влюбленные открыто демонстрируют свои чувства, и нередко делятся совместными фото.

Недавно в блоге Завадюка в Instagram появился снимок, на котором он и Павел позируют во время прогулки в красивых вышиванках. В подписи продюсер рассказал, что на самом деле объединило его с Супрунюком.

"Мы красивые вместе и смелые. Вчера особенно думал, что кроме страсти и любви нас объединило. Понял, что смелость быть собой. Без Павла я бы не смог искренне и по-настоящему осветить свое настоящее красочное я", - поделился размышлениями Владимир Завадюк.

Владимир Завадюк, Павел Супрунюк
Владимир Завадюк личная жизнь - продюсер высказался о своем партнере / instagram.com/zavaduk

Ранее Главред рассказывал, будет ли Украина отправлять конкурсантов в Австрию на Евровидение в 2026 году. За все время участия нашей страны в конкурсе она пропустила лишь два соревнования.

Также популярная певица MamaRika рассказала о проблемах - перед концертом в Запорожье ей было настолько плохо, что она едва стояла на ногах. Это выступление она назвала самым сложным в своей карьере.

О персоне: Владимир Завадюк

Владимир Завадюк - украинский продюсер, руководитель департамента Big Brave Events, Big Entertainment Shows 1+1 Media и креативный продюсер проектов Голос, Голос. Дети, Танцы со звездами, Маскарад, Lip Sync Battle. Был продюсером крупных концертных шоу для таких звезд как: MONATIK, Дан Балан, Тина Кароль, Океан Эльзы, Оля Полякова, Jamala и другие, сообщает Википедия.

19:10

19:04

