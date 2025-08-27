Известный продюсер раскрыл секрет его единения с бойфрендом

Кратко:
- Владимир Завдюк и Павел Супрунюк вместе больше года
- Продюсер рассказал, что объединяет его и возлюбленного
Продюсер популярных украинских телешоу Владимир Завадюк летом 2024 года представил общественности своего бойфренда Павла Супрунюка. Влюбленные открыто демонстрируют свои чувства, и нередко делятся совместными фото.
Недавно в блоге Завадюка в Instagram появился снимок, на котором он и Павел позируют во время прогулки в красивых вышиванках. В подписи продюсер рассказал, что на самом деле объединило его с Супрунюком.
"Мы красивые вместе и смелые. Вчера особенно думал, что кроме страсти и любви нас объединило. Понял, что смелость быть собой. Без Павла я бы не смог искренне и по-настоящему осветить свое настоящее красочное я", - поделился размышлениями Владимир Завадюк.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, будет ли Украина отправлять конкурсантов в Австрию на Евровидение в 2026 году. За все время участия нашей страны в конкурсе она пропустила лишь два соревнования.
Также популярная певица MamaRika рассказала о проблемах - перед концертом в Запорожье ей было настолько плохо, что она едва стояла на ногах. Это выступление она назвала самым сложным в своей карьере.
Читайте также:
- Соня Евдокименко показала, как сейчас выглядит ее брат-беглец
- Мамуля в ожидании: в Сети появился редкий кадр беременной Леси Никитюк
- "К сожалению": Тина Кароль раскрыла главную причину своего одиночества
О персоне: Владимир Завадюк
Владимир Завадюк - украинский продюсер, руководитель департамента Big Brave Events, Big Entertainment Shows 1+1 Media и креативный продюсер проектов Голос, Голос. Дети, Танцы со звездами, Маскарад, Lip Sync Battle. Был продюсером крупных концертных шоу для таких звезд как: MONATIK, Дан Балан, Тина Кароль, Океан Эльзы, Оля Полякова, Jamala и другие, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред