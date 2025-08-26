Евровидение-2026: будет ли Украина отправлять конкурсантов в Австрию

Список стран-участниц Евровидения-2026 начинает формироваться.

Евровидение-2026 - Украина впервые заговорила о своем участии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/suspilne.eurovision

Когда Украина отказывалась от участия в Евровидении

Поедет ли украинский конкурсант в Австрию в 2026 году

Евровидение в 2026 году пройдет в Вене, Австрия. Это будет 70-ый, юбилейный музыкальный конкурс, который состоится 12, 14 и 16 мая 2026 года.

С 2003 года, когда Украина впервые приняла участие в соревновании, наша страна лишь два раза не выступила - в 2015 и 2019 годах. Информация о том, будет ли наша страна бороться за хрустальный микрофон в 2026 году, появилась на официальных страницах в социальных сетях.

Было опубликовано заявление главы делегации от Украины на Евровидении Оксаны Скибинской, в котором она подтвердила, что украинский конкурсант в следующем году отправится в Вену, чтобы представить нашу страну. "В 2026 году Евровидение будет значимым музыкальным событием, ведь этот конкурс юбилейный. Масштабные мероприятия, повышенное внимание СМИ — это то, чего стоит ожидать. Для Украины это возможность зазвучать еще громче и в очередной раз подтвердить нашу силу и неповторимость нашего музыкального ДНК", - говорит Скибинская.

Евровидение-2026 - Украина впервые заговорила о своем участии / instagram.com/suspilne.eurovision

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

