Экс-жена футболиста Пятова после развода рассказала о безусловной любви в ее жизни

Кратко:
- Юлия Пятова показала своих детей от Андрея Пятова
- Она рассказала о чувствах к наследникам
Осенью 2024 года Юлия и Андрей Пятовы сообщили о расставании. Футболист был женат 20 лет, на протяжении которых его избранница родила четверых детей.
Пятовым удалось сохранить после развода дружеские отношения, однако оба бывших партнера теперь учатся искать в жизни счастья самостоятельно. К примеру, недавно Юлия сообщила о безграничной любви, которую она осознала.
В своем блоге в Instagram бывшая жена сообщила, кто является объектом ее нежности. Свою безусловную любовь Юлия Пятова сконцентрировала на детях: Даше (2006), Милане (2009), Мае (2014) и Льве (2019). Счастливая и гордая мама опубликовала трогательные фото с наследниками.
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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинский музыкальный продюсер и исполнитель Потап возвращается в Украину. В недавнем комментарии он сообщил точную дату, и где его можно будет повстречать.
Также звезда "Поймать Кайдаша", актер Виктор Жданов, впервые признался в зависимости. Он долго не мог рассказать о своей проблеме семье, однако именно жена помогла артисту избавиться от нее.
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О персоне: Андрей Пятов
Андрей Пятов - украинский футболист, именитый вратарь. Бывший капитан национальной сборной Украины. Участник трех чемпионатов Европы и чемпионата мира 2006. Заслуженный мастер спорта Украины. Отец четверых детей, сообщает Википедия.
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