Экс-жена футболиста Пятова после развода рассказала о безусловной любви в ее жизни

Юлия Пятова показала, на кого теперь направляет свою нежность.

https://stars.glavred.info/eks-zhena-futbolista-pyatova-posle-razvoda-rasskazala-o-bezuslovnoy-lyubvi-v-ee-zhizni-10685282.html Ссылка скопирована

Юлия Пятова личная жизнь - экс-жена футболиста поделилась семейными фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/piatova

Кратко:

Юлия Пятова показала своих детей от Андрея Пятова

Она рассказала о чувствах к наследникам

Осенью 2024 года Юлия и Андрей Пятовы сообщили о расставании. Футболист был женат 20 лет, на протяжении которых его избранница родила четверых детей.

Пятовым удалось сохранить после развода дружеские отношения, однако оба бывших партнера теперь учатся искать в жизни счастья самостоятельно. К примеру, недавно Юлия сообщила о безграничной любви, которую она осознала.

видео дня

В своем блоге в Instagram бывшая жена сообщила, кто является объектом ее нежности. Свою безусловную любовь Юлия Пятова сконцентрировала на детях: Даше (2006), Милане (2009), Мае (2014) и Льве (2019). Счастливая и гордая мама опубликовала трогательные фото с наследниками.

Юлия Пятова личная жизнь - экс-жена футболиста поделилась семейными фото / instagram.com/piatova

Юлия Пятова личная жизнь - экс-жена футболиста поделилась семейными фото / instagram.com/piatova

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинский музыкальный продюсер и исполнитель Потап возвращается в Украину. В недавнем комментарии он сообщил точную дату, и где его можно будет повстречать.

Также звезда "Поймать Кайдаша", актер Виктор Жданов, впервые признался в зависимости. Он долго не мог рассказать о своей проблеме семье, однако именно жена помогла артисту избавиться от нее.

Читайте также:

О персоне: Андрей Пятов Андрей Пятов - украинский футболист, именитый вратарь. Бывший капитан национальной сборной Украины. Участник трех чемпионатов Европы и чемпионата мира 2006. Заслуженный мастер спорта Украины. Отец четверых детей, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред