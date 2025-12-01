"Спасибо тебе. Увидимся": на войне погиб экс-режиссер "Орла и Решки"

На гибель Василия Хомко отреагировал бывший ведущий шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков.

Василий Хомко погиб 2 октября 2025 года / коллаж: Главред, фото: instagram.com/spivakgalyna

Кратко:

Василий Хомко погиб еще 2 октября 2025 года

Прощание с Василием состоится в пятницу, 5 декабря

На войне с российскими оккупантами погиб бывший режиссер развлекательного тревел-шоу "Орел и Решка" Василий "Бейрут" Хомко. Об этом на своей странице в Instagram написала жена воина Галина Спивак.

Согласно сообщению, Хомко погиб еще 2 октября 2025 года.

"Ты достойно прошел свой путь до последнего мгновения и погиб в бою, держа оружие, защищая каждого из нас, поэтому покойся с миром, а мы позаботимся о твоей памяти", - написала вдова.

Прощание с Василием состоится в пятницу, 5 декабря. Служба в Михайловском соборе начнется в 12:00, а сбор на Михайловский площади - в 11:30. Желающих присоединиться к церемонии торжественного захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище просят лично написать вдове Галине.

"Кто-то из вас учился с ним в университете, кто-то работал в рекламе в Киеве, Алмате, Бейруте, кто-то снимал тревел-шоу, кто-то служил вместе и защищал Украину бок о бок. Сын, брат, любимый муж, папа, крестный, зять, друг, коллега, побратим - сегодня все мы в бесконечной грусти склоняем головы перед твоей жертвой ради нашего будущего и отдаем дань уважения тебе, Воин", - говорится в сообщении.

На гибель Василия отреагировал бывший ведущий шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков.

"Покойся с миром, господин режиссер! Мои лучшие эпизоды были с тобой. Спасибо тебе. Увидимся. И еще снимем что-то крутое. Смотри пока локацию", - написал он в Instagram.

