"Много не нужно": известный певец рассказал о своих доходах во время войны

Вадим Олейник рассекретил сумму, которую зарабатывает в месяц и признался, куда больше всего тратит свои деньги.

Вадим Олейник рассказал о своих доходах во время войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oleynikvadim

Популярный украинский певец Вадим Олейник рассказал в интервью Славе Демину о своих заработках во время войны.

Артист отметил, что не только музыка приносит ему доход. По словам Олейника, он имеет несколько источников дохода.

"Вообще музыка - это сейчас то, что у меня забирает заработок. С YouTube больше всего зарабатываю, с рекламных интеграций, наверное, актер дубляжа и озвучки - это, наверное, на третьем месте", - рассказал Вадим.

Певец также рассекретил сумму, которую зарабатывает в месяц и признался, куда больше всего тратит свои деньги.

"Не могу сказать, что каждый месяц стандартный, но плюс-минус где-то до 150 000 гривень. Но мы начинаем считать: минус квартира, минус бензин, авто, минус еще-ще-ще какие-то моменты. И потом ты снимаешь клип, записываешь трек, минусуешь-минусуешь... То есть мне для того, чтобы просто жить, много вообще не нужно. Думаю, что где-то 40 000 гривень", - отметил Вадим.

О персоне: Вадим Олейник Вадим Олейник - украинский певец, продюсер и телеведущий, родившийся 19 марта 1988 года в селе Нелиповцы Черновицкой области. В 14 лет потерял отца, а его мать уехала на заработки в Италию. Олейник получил известность, участвуя в "Фабрике звезд" в 2008 году, после чего стал участником дуэта "ДиО. фильмы" вместе с Владимиром Дантесом. В 2017 году выпустил дебютный альбом "Зажигать молодым". 21 ноября 2025 года выпустил трек "А что если?". В этом клипе сменил имя на VADYM OLIINYK, в клипе снялась "Мисс Украина-2023" София Шамия.

