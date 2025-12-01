Жених Леси Никитюк показал "закулисье" жизни с ведущей

Вкратце:
- Дмитрий Бабчук поделился свежими фото
- В подборке оказались снимки с Лесей Никитюк
Украинская ведущая Леся Никитюк и военный Дмитрий Бабчук состоят в отношениях уже более года. За это время пара успела обручиться и стать родителями - в июне у них появился сын Оскар.
Время от времени Дмитрий показывает кадры из жизни со звездной возлюбленной. Недавно в своем блоге в Instagram защитник выложил серию фото, значительное место среди которых занимает Леся Никитюк.
В кадре ведущая держит малыша в милом костюме зайчика, уютно лежит в объятиях Бабчука и отдыхает с ним во время одного из его отпусков. Пара прекрасно смотрится, и их поклонники отмечают, как счастливы Леся и Дмитрий вместе.
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
