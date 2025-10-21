Ножом в грудь: в Москве в подъезде зверски убили известного режиссера

Кратко:
- Погибший неоднократно сталкивался с хулиганами в подъезде
- Подозреваемый является уроженцем Армении
- Похороны кинематографиста состоятся на этой неделе
В Москве убили режиссера и оператора Сергея Политика. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
По данным следствия, 18 октября мужчина вступил в конфликт с незнакомцем около дома на улице Сталеваров, в результате последний напал на него с ножом. Политик получил ранение в грудь, которое оказалось несовместимо с жизнью. Пострадавшего срочно госпитализировали, но спасти его не удалось.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего") УК РФ.
По предварительной информации Telegram-канала Mash, режиссер столкнулся у дома с 33-летним Арсеном Саргсяном. Подозреваемый является уроженцем Армении. Политик сделал ему замечание, когда тот пытался проникнуть в подъезд, и получил удар ножом. Сейчас мужчину ищут правоохранители.
Коллеги и друзья 56-летнего Политика рассказали aif.ru, что он был бесконфликтным человеком.
"Он вышел покурить, и его зарезали", - сообщил режиссер Владимир Стуканов.
По предварительной информации, незнакомые люди, среди которых был Саргсян, пытались войти в подъезд. Политик отказался впускать их и в ходе конфликта использовал перцовый баллончик.
Владимир рассказал "112", что погибший неоднократно сталкивался с хулиганами в подъезде, и недавно там делали закладки.
"Сегодня ночью убили моего родного человека. Он был мне как отец и учитель", - написал брат Политика в Instagram. Владимир также сообщил, что похороны кинематографиста состоятся на этой неделе. У погибшего осталась семья.
Сергей Политик - российский кинооператор-постановщик и режиссер. Он работал над такими проектами, как сериалы "Закрытая школа", "Восьмой участок" и фильмы "Сказка, рассказанная на ночь", "Щит Минервы". В 2024 году дебютировал как режиссер с лентой "Вернуть жизнь".
