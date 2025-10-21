"Войну невозможно передвинуть": "Суспільне" дало ответ Оле Поляковой

Стало известно, возможно ли изменить правила Нацотбора.

"Суспільне" дало ответ Оле Поляковой на ее обращение

Поменяют ли правила конкурса

Представители "Суспільного" ответили украинской певице Оле Поляковой на ее требование изменить правила Нацотбора на "Евровидение".

Как сообщил вещатель, он получил заявление от артистки, но она не уточнила, какие именно правила ей не нравятся. Но, как оказалось, это невозможно, ведь Нацотбор официально начался 3 сентября и теперь любые изменения нельзя вносить.

"Правила отбора разработаны с учетом многолетнего опыта проведения национального отбора. "Их цель - обеспечить надлежащую организацию отбора и участие его победителя как представителя Украины в песенном конкурсе "Евровидение", - сказано в заявлении.

Также в "Суспільному" дали понять Поляковой, что она выступала в РФ после 2014 года, поэтому она не может принимать участие в Нацотборе.

"В течение 11 лет у некоторых людей могло измениться осознание начала российско-украинской войны. "Суспільне" ценит вклад каждого и каждой в поддержку украинской армии и развитие украинской культуры. В то же время дата начала войны является неизменной - ее невозможно "передвинуть", учитывая личные истории или заслуги", - добавили в "Суспільному".

