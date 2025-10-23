"Стало уязвимостью для меня": известный певец признался, почему не служит после повестки

Андрей Кравченко категорично отреагировал на вопрос о мобилизации.

https://stars.glavred.info/stalo-uyazvimostyu-dlya-menya-izvestnyy-pevec-priznalsya-pochemu-ne-sluzhit-posle-povestki-10708769.html Ссылка скопирована

Андрей Кравченко певец - почему артиста не мобилизуют / коллаж: Главред, фото: facebook.com/andrii.kravchenko.official

Кратко:

Андрей Кравченко рассказал, что уже получал повестку

Артист раскрыл, почему не проходит службу

Украинский певец Андрей Кравченко является мужчиной призывного возраста. Артист получил повестку, однако на несение воинской службы не отправился.

Об этом Кравченко рассказал в беседе с Суспільне Культура. Он отметил, что у него на это есть веская причина, которая согласована со всеми правилами законодательства военного времени.

видео дня

"Мне повестка приходила уже, но у меня есть свои личные причины, почему я сейчас не в войске. И я имею полное право их не озвучивать, потому что это мое личное. Я сейчас скажу что-то так или не так, это начнут разносить, говорить об этом. Не хочу, чтобы потом это стало уязвимостью для меня. Вот и все", - говорит Андрей Кравченко.

Андрей Кравченко певец - почему артиста не мобилизуют / Скриншот YouTube

Стоит отметить, что в июне певец более подробно рассказывал о том, почему на самом деле не находится на службе. В 2016 году Кравченко признали "ограничено пригодным" в связи с состоянием здоровья. До этого артист пять лет работал в Ансамбле Государственной пограничной службы. Сейчас Андрей Кравченко имеет звание младшего лейтенанта запаса. Его личные данные обновлены согласно обновленным правилам.

Андрей Кравченко певец - почему артиста не мобилизуют / фото: facebook.com/andrii.kravchenko.official

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как украинские знаменитости пережили атаку на Украину утром 22 октября. В социальных сетях звезды публиковали свои реакции и фото с мест военных преступлений страны-оккупанта.

Также украинский ведущий и звезда романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин сообщил о болезненной утрате - он потерял самого близкого человека.

Читайте также:

О персоне: Андрей Кравченко Андрей Кравченко - заслуженный артист эстрадного искусства Украины. Его жизнь была связана с музыкой давно. После окончания школы он сразу поступил в Киевский национальный университет культуры и искусств (имеет диплом магистра).

Впоследствии мужчина пять лет работал в ансамбле песни и пляски Государственной пограничной службы Украины.

Известно также, что певец имеет звание младшего лейтенанта в запасе по специальности "военный психолог".

Сейчас живет и работает в Киеве, но родом из Чернигова.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред