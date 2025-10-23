Укр
  Stars

"Стало уязвимостью для меня": известный певец признался, почему не служит после повестки

Анна Подгорная
23 октября 2025, 03:09
7
Андрей Кравченко категорично отреагировал на вопрос о мобилизации.
Андрей Кравченко
Андрей Кравченко певец - почему артиста не мобилизуют / коллаж: Главред, фото: facebook.com/andrii.kravchenko.official

Кратко:

  • Андрей Кравченко рассказал, что уже получал повестку
  • Артист раскрыл, почему не проходит службу

Украинский певец Андрей Кравченко является мужчиной призывного возраста. Артист получил повестку, однако на несение воинской службы не отправился.

Об этом Кравченко рассказал в беседе с Суспільне Культура. Он отметил, что у него на это есть веская причина, которая согласована со всеми правилами законодательства военного времени.

видео дня

"Мне повестка приходила уже, но у меня есть свои личные причины, почему я сейчас не в войске. И я имею полное право их не озвучивать, потому что это мое личное. Я сейчас скажу что-то так или не так, это начнут разносить, говорить об этом. Не хочу, чтобы потом это стало уязвимостью для меня. Вот и все", - говорит Андрей Кравченко.

Андрей Кравченко
Андрей Кравченко певец - почему артиста не мобилизуют / Скриншот YouTube

Стоит отметить, что в июне певец более подробно рассказывал о том, почему на самом деле не находится на службе. В 2016 году Кравченко признали "ограничено пригодным" в связи с состоянием здоровья. До этого артист пять лет работал в Ансамбле Государственной пограничной службы. Сейчас Андрей Кравченко имеет звание младшего лейтенанта запаса. Его личные данные обновлены согласно обновленным правилам.

Андрей Кравченко
Андрей Кравченко певец - почему артиста не мобилизуют / фото: facebook.com/andrii.kravchenko.official

О персоне: Андрей Кравченко

Андрей Кравченко - заслуженный артист эстрадного искусства Украины. Его жизнь была связана с музыкой давно. После окончания школы он сразу поступил в Киевский национальный университет культуры и искусств (имеет диплом магистра).
Впоследствии мужчина пять лет работал в ансамбле песни и пляски Государственной пограничной службы Украины.
Известно также, что певец имеет звание младшего лейтенанта в запасе по специальности "военный психолог".
Сейчас живет и работает в Киеве, но родом из Чернигова.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
