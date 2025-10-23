Около 5 миллионов: Зинченки засветили роскошные аксессуары

Влада Седан отпраздновала свой юбилей.

https://stars.glavred.info/okolo-5-millionov-zinchenki-zasvetili-roskoshnye-aksessuary-10709024.html Ссылка скопирована

Александр Зинченко удивил поклонников / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Зинченко

Кратко:

Зинченко поздравил жену с юбилеем

Чем они удивили поклонников

Украинский известный футболист Александр Зинченко поздравил жену Владу Седан с 30-летием и засветил дорогой аксессуар.

На своей странице в Instagram Зинченко трогательно обратился к жене и показал их совместное фото.

"С днем рождения, моя королева, я люблю тебя отсюда до Луны и даже дальше!" – написал спортсмен.

Александр Зинченко с супругой / фото: скрин instagram.com, Александр Зинченко

Некоторые поклонники обратили внимание на образ пары на фото, они позировали в роскошных аксессуарах – дорогих часах Rolex.

Александр Зинченко с детьми / фото: instagram.com, Александр Зинченко

Отметим, серебряная модель на Александре стоит около 38 тысяч долларов, а золотая модель на Владе от 55 до 83 тысяч долларов. В целом стоимость роскошных аксессуаров может достигать 121 тысяч долларов — это более 5 миллионов гривен.

О персоне: Александр Зинченко Александр Владимирович Зинченко — украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба "Арсенал" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020), сообщает "Википедия".

