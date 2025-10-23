Около 5 миллионов: Зинченки засветили роскошные аксессуары

Кратко:
- Зинченко поздравил жену с юбилеем
- Чем они удивили поклонников
Украинский известный футболист Александр Зинченко поздравил жену Владу Седан с 30-летием и засветил дорогой аксессуар.
На своей странице в Instagram Зинченко трогательно обратился к жене и показал их совместное фото.
"С днем рождения, моя королева, я люблю тебя отсюда до Луны и даже дальше!" – написал спортсмен.
Некоторые поклонники обратили внимание на образ пары на фото, они позировали в роскошных аксессуарах – дорогих часах Rolex.
Отметим, серебряная модель на Александре стоит около 38 тысяч долларов, а золотая модель на Владе от 55 до 83 тысяч долларов. В целом стоимость роскошных аксессуаров может достигать 121 тысяч долларов — это более 5 миллионов гривен.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, продюсер Елена Мозговая обратилась к своим подписчикам и рассказала, что она решила. Знаменитость опубликовала фото на велотренажере, позировав в ярких лосинах и розовых кроссовках.
А также Наталья Могилевская рассказала о том, что с ней произошло во время съемок нового клипа. Артистка опубликовала видео, в подписи к которому поделилась с поклонниками, что ей понадобилась помощь врачей.
Вас может заинтересовать:
- Не блондинка: Ольга Сумская убрала свои длинные волосы впервые за много лет
- "К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон
- Россияне отомстили Алле Пугачевой - что произошло
О персоне: Александр Зинченко
Александр Владимирович Зинченко — украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба "Арсенал" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020), сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред