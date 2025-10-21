Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Жена футболиста Зинченко получила редкий подарок от Дэвида Бекхэма - детали

Анна Подгорная
21 октября 2025, 01:30
10
Владу Зинченко "разорвало от шока".
Александр Зинченко, Влада Зинченко, Дэвид Бекхэм
Влада Зинченко сейчас - жена Александра Зинченко похвасталась подарком от Дэвида Бекхэма / коллаж: Главред, фото: instagram.com/v.lada_sedan, instagram.com/davidbeckham

Кратко:

  • Влада Зинченко на День рождения получила необычный подарок
  • В его создании принял участие Дэвид Бекхэм

Спортивная журналистка и ведущая Влада Зинченко (Влада Седан) сегодня отпраздновала свое 30-летие. К юбилею жены украинский футболист Александр Зинченко подготовился с особым усердием.

Утро именинницы началось сюрпризов - она проснулась в спальне, украшенной воздушными шариками. Также Влада получила большое видеопоздравление от мужа, семьи и близких. "Я целое утро рыдаю и уже опухла, как будто с пчелами ночевала. Какой же сюрприз мне сделал муж с друзьями и родителями", - написала Зинченко в своем блоге в Instagram.

видео дня

В конце двадцатиминутного поздравительного ролика появился неожиданный гость - всемирно известный футболист Дэвид Бекхэм, карьерой и жизнью которого Влада была увлечена с самого детства.

"Привет, Влада, это Дэвид Бекхэм. Я просто хотел отправить тебе сообщение, потому что слышал, что у тебя день рождения. Уверен, у тебя будет невероятный день с твоим мужем и всей семьей. Шлю тебе много любви и с 30-м днем рождения тебя!" - с улыбкой произнес именитый спортсмен.

Влада Седан
Влада Зинченко сейчас - жена Александра Зинченко похвасталась подарком от Дэвида Бекхэма / фото: instagram.com/v.lada_sedan
Дэвид Бекхэм
Влада Зинченко сейчас - жена Александра Зинченко похвасталась подарком от Дэвида Бекхэма / фото: instagram.com/v.lada_sedan

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал об участии певицы СолоХи в Национальном отборе на Евровидение-2026. В своей заявке артистка остроумно подколола коллегу по сцене, которая так же пытается пробиться на конкурс.

Также украинский певец Виталий Козловский рассказал про ревность в браке. Его жена является менеджером артиста, что, по признанию Виталия, вносит свои коррективы в их семейную жизнь.

Читайте также:

О персоне: Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм — английский футболист, полузащитник. По данным Википедии, на протяжении карьеры выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен", а также защищал цвета сборной Англии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Дэвид Бекхэм Александр Зинченко новости шоу бизнеса Влада Седан
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Харьков подвергся атаке КАБами: повреждены десятки домов, есть пострадавшие

Харьков подвергся атаке КАБами: повреждены десятки домов, есть пострадавшие

00:57Война
В нескольких областях Украины внезапно исчез свет - что известно

В нескольких областях Украины внезапно исчез свет - что известно

23:18Украина
"Мы оперируем фактами": в ГУР рассказали, когда реально ожидать завершения войны

"Мы оперируем фактами": в ГУР рассказали, когда реально ожидать завершения войны

23:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
Эти знаки зодиака ждет неожиданное финансовое поступление в Новолуние: кто счастливчик

Эти знаки зодиака ждет неожиданное финансовое поступление в Новолуние: кто счастливчик

Китайский гороскоп на завтра 21 октября: Змеям - несчастный случай, собакам - печаль

Китайский гороскоп на завтра 21 октября: Змеям - несчастный случай, собакам - печаль

Гороскоп на сегодня 21 октября: Близнецам - внезапная прибыль, Рыбам - конфликт

Гороскоп на сегодня 21 октября: Близнецам - внезапная прибыль, Рыбам - конфликт

Сколько варить яйцо, чтобы желток был жидким: точное время вплоть до секунды

Сколько варить яйцо, чтобы желток был жидким: точное время вплоть до секунды

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

02:47

"Не лучше Повалий": Приходько сорвалась на подростка из-за русского языка

02:19

Ирина Билык загадала дилемму об одиночестве - не обошлось без Кристины Соловий

01:30

Жена футболиста Зинченко получила редкий подарок от Дэвида Бекхэма - детали

01:27

Танки, квадроциклы и пехота: в ВСУ рассказали, где враг пошел в штурм

00:57

Харьков подвергся атаке КАБами: повреждены десятки домов, есть пострадавшие

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мНаступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
00:49

От спортсмена к актеру: участницей "Холостяка-14" стала девушка известного украинского футболиста

00:44

Добавьте 1 предмет в стиральную машину, чтобы "мгновенно" избавиться от затхлого запаха с одежды

20 октября, понедельник
23:50

Усик назвал следующего соперника: когда и с кем состоится бой украинца

23:28

Папина или мамина: в Сети появились новые фото Лизы Галкиной

Реклама
23:18

В нескольких областях Украины внезапно исчез свет - что известно

23:05

"Мы оперируем фактами": в ГУР рассказали, когда реально ожидать завершения войны

22:42

Базовые продукты в Украине безумно подорожали - что взлетело в цене на 54%

22:19

Уже официально Бражко: Даша Квиткова засветила свой новый паспорт

22:14

Исчезнут ли отключения света: Минэнерго рассказало о ситуации в энергосистеме

21:54

В ГУР назвали только один реальный формат прекращения огня - что предполагается

21:49

"Покойся с миром": что знаменитости сказали о Андрее Яценко после его смерти

21:13

Враг бросил "профи" на ключевое направление: в ВСУ раскрыли, что стоит за спешкой

21:11

С 2026 года на дорогах появятся авто с розовыми номерами - все подробности

20:35

Исчезнет со стола первым: салат из свеклы, вкуснее "Шубы"

20:16

"Злая шутка": названа причина смерти лидера группы Green Grey

Реклама
20:02

Вода из выхлопа: эксперт рассказал, когда это норма, а когда предвестник ремонта

19:45

Может ли Украина победить в войне - Трамп неожиданно изменил мнение и выдал прогнозВидео

19:35

Где в квартире нельзя включать обогреватель - названы опасные места

19:35

В РФ заявили о "прорыве" возле Херсона - ВСУ раскрыли реальное положение дел

19:29

Россияне уже в центре Купянска: в DeepState заявили о решающих неделях для города

19:12

БЭБ вводит Индекс экономической безопасности регионов - Цивинский

19:10

Трамп дал Путину последний шанс остановитьсямнение

18:58

Как правильно на украинском сказать "высокомерный" - шесть лучших вариантовВидео

18:53

Осенняя обрезка малины по-новому: простой метод, который меняет урожай веснойВидео

18:40

Влупит 5-градусный мороз: названы регионы, где будет бушевать непогода

18:31

Как сохранить ясный ум в 80: открытие ученых, меняющее представление о старостиВидео

18:18

В Киеве прошла акция против коррупции на войне

18:16

Что нельзя брать в руки в праздник 21 октября: суровые приметы

18:07

Готовил теракты на севере Украины: агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы

18:05

Представители РФ и США встретятся совсем скоро: Reuters узнало дату

17:55

Большинство даже не догадывается: что означают наклейки с цифрами на яблоках

17:50

Российские КАБы теперь летят гораздо дальше - в ГУР предупредили о новой угрозе

17:43

Головоломка для острого зрения: нужно найти спрятанное изображение за 5 секунд

17:19

Украинские звезды на голливудских экранах и цена секретов: 6 причин посмотреть сериал "Агентство"

17:08

Обыск в НАБУ: детектив "засветился" в схемах с оформлением элитного имущества на родственников

Реклама
17:00

Три знака зодиака увидят свет в конце тоннеля: кто забудет о проблемах

16:55

Два села в Украине признаны лучшими в мире - где они находятся и чем уникальныВидео

16:53

Последствия будут фатальными: какие автомобили не стоит заправлять "до полного"

16:51

Три области Украины под особой угрозой: в ГУР раскрыли новую тактику атак РФ

16:32

Валюта внезапно обвалилась: новый курс НБУ на 21 октября

16:30

Будут дальнобойные ответы на российский террор: важные решения Ставки

16:17

Хотели возродить СССР в Украине: СБУ разоблачила сеть неокоммунистов

16:08

Невероятная намазка за копейки: готовим вкусную закуску за 5 минут

15:58

Умер фронтмен и основатель группы Green Grey - Дизель

15:46

Путинист Киркоров признал свою ошибку как отца — что произошло с детьми

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять