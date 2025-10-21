Жена футболиста Зинченко получила редкий подарок от Дэвида Бекхэма - детали

Владу Зинченко "разорвало от шока".

https://stars.glavred.info/zhena-futbolista-zinchenko-poluchila-redkiy-podarok-ot-devida-bekhema-detali-10708118.html Ссылка скопирована

Влада Зинченко сейчас - жена Александра Зинченко похвасталась подарком от Дэвида Бекхэма / коллаж: Главред, фото: instagram.com/v.lada_sedan, instagram.com/davidbeckham

Кратко:

Влада Зинченко на День рождения получила необычный подарок

В его создании принял участие Дэвид Бекхэм

Спортивная журналистка и ведущая Влада Зинченко (Влада Седан) сегодня отпраздновала свое 30-летие. К юбилею жены украинский футболист Александр Зинченко подготовился с особым усердием.

Утро именинницы началось сюрпризов - она проснулась в спальне, украшенной воздушными шариками. Также Влада получила большое видеопоздравление от мужа, семьи и близких. "Я целое утро рыдаю и уже опухла, как будто с пчелами ночевала. Какой же сюрприз мне сделал муж с друзьями и родителями", - написала Зинченко в своем блоге в Instagram.

видео дня

В конце двадцатиминутного поздравительного ролика появился неожиданный гость - всемирно известный футболист Дэвид Бекхэм, карьерой и жизнью которого Влада была увлечена с самого детства.

"Привет, Влада, это Дэвид Бекхэм. Я просто хотел отправить тебе сообщение, потому что слышал, что у тебя день рождения. Уверен, у тебя будет невероятный день с твоим мужем и всей семьей. Шлю тебе много любви и с 30-м днем рождения тебя!" - с улыбкой произнес именитый спортсмен.

Влада Зинченко сейчас - жена Александра Зинченко похвасталась подарком от Дэвида Бекхэма / фото: instagram.com/v.lada_sedan

Влада Зинченко сейчас - жена Александра Зинченко похвасталась подарком от Дэвида Бекхэма / фото: instagram.com/v.lada_sedan

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал об участии певицы СолоХи в Национальном отборе на Евровидение-2026. В своей заявке артистка остроумно подколола коллегу по сцене, которая так же пытается пробиться на конкурс.

Также украинский певец Виталий Козловский рассказал про ревность в браке. Его жена является менеджером артиста, что, по признанию Виталия, вносит свои коррективы в их семейную жизнь.

Читайте также:

О персоне: Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм — английский футболист, полузащитник. По данным Википедии, на протяжении карьеры выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен", а также защищал цвета сборной Англии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред