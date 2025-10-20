Укр
Не нужно менять правила: СолоХа заявила об участии в Национальном отборе

Кристина Трохимчук
20 октября 2025, 12:36
19
Известная украинская певица сделала неожиданное заявление.
СолоХа
СолоХа подает заявку на Национальный отбор / коллаж: Главред, фото: instagram.com, СолоХа

Вы узнаете:

  • СолоХа хочет участвовать в Национальном отборе на Евровидение
  • Что она сказала о правилах Нацотбора

Украинская певица СолоХа (Тереза Балашова) заявила, что хочет снова попробовать свои силы на Национальном отборе. Об очередной попытке попасть на Евровидение она рассказала в Instagram.

Певица хочет бороться за возможность представить Украину на конкурсе в Австрии и рассказала о том, какой будет ее песня.

видео дня

"Хочу поделиться с вами волнующей новостью - я подаю заявку на Нацотбор на Евровидение 2026! Песня будет в моем фирменном стиле - веселая и яркая, как настоящая СолоХа! Думаю что для моего прохода в longlist хватит просто ее послушать", - написала СолоХа.

СолоХа
СолоХа высказалась о правилах Нацотбора / фото: instagram.com, СолоХа

Также СолоХа отметила, что для ее участия в Евровидении Национальному отбору не нужно менять правила, ведь она не посещала террористическую РФ после 2014 года. Артистка сделала на этом акцент после недавнего заявления Оли Поляковой, которая требует допустить ее к конкурсу несмотря на нарушение этого правила.

"Для моего участия даже не нужно менять общепринятые правила, поскольку я не посещала страну-агрессора", - заявила певица.

СолоХа - Национальный отбор на Евровидение

Путь СолоХа на Нацотбор Евровидения оказался тернистым. Певица Тереза Балашова подала заявку на участие, однако ее не допустили к конкурсу. После объявления результатов артистка резко высказалась о Нацотборе, поставив под сомнение честность голосования. Более того, певица предположила, что коллектив Ziferblat мог получить поддержку "влиятельных лиц", хотя никаких доказательств этого не предоставила.

СолоХа
СолоХа / инфографика: Главред

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская певица СолоХа поделилась с поклонниками нежными фотографиями с новорожденным сыном и рассказала на своей странице как прошли ее роды. Артистка рассказала, что роды для нее были нелегкими. СолоХа в третий раз рожала путем кесарева сечения.

Также певица СолоХа раскритиковала Алену Алену и Александру Зарицкую из группы KAZKA за их фигуру. Самая спортивная певица страны заявила, что люди оправдывают бодипозитивом свою лень. По мнению СолоХи, это стало пропагандой нездорового образа жизни.

Вас может заинтересовать:

О персоне СолоХа

СолоХа (ранее - Тереза Франк; настоящее имя - Тереза Балашова) - украинская певица, ведущая шоу "Модная правда". Известна своими яркими образами и необычными клипами. Лауреат премии "Хрустальный микрофон". Самая спортивная певица Украины (по версии Книги рекордов Украины).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса СолоХа
