Не нужно менять правила: СолоХа заявила об участии в Национальном отборе

СолоХа подает заявку на Национальный отбор / коллаж: Главред, фото: instagram.com, СолоХа

СолоХа хочет участвовать в Национальном отборе на Евровидение

Что она сказала о правилах Нацотбора

Украинская певица СолоХа (Тереза Балашова) заявила, что хочет снова попробовать свои силы на Национальном отборе. Об очередной попытке попасть на Евровидение она рассказала в Instagram.

Певица хочет бороться за возможность представить Украину на конкурсе в Австрии и рассказала о том, какой будет ее песня.

"Хочу поделиться с вами волнующей новостью - я подаю заявку на Нацотбор на Евровидение 2026! Песня будет в моем фирменном стиле - веселая и яркая, как настоящая СолоХа! Думаю что для моего прохода в longlist хватит просто ее послушать", - написала СолоХа.

СолоХа высказалась о правилах Нацотбора / фото: instagram.com, СолоХа

Также СолоХа отметила, что для ее участия в Евровидении Национальному отбору не нужно менять правила, ведь она не посещала террористическую РФ после 2014 года. Артистка сделала на этом акцент после недавнего заявления Оли Поляковой, которая требует допустить ее к конкурсу несмотря на нарушение этого правила.

"Для моего участия даже не нужно менять общепринятые правила, поскольку я не посещала страну-агрессора", - заявила певица.

СолоХа - Национальный отбор на Евровидение

Путь СолоХа на Нацотбор Евровидения оказался тернистым. Певица Тереза Балашова подала заявку на участие, однако ее не допустили к конкурсу. После объявления результатов артистка резко высказалась о Нацотборе, поставив под сомнение честность голосования. Более того, певица предположила, что коллектив Ziferblat мог получить поддержку "влиятельных лиц", хотя никаких доказательств этого не предоставила.

СолоХа / инфографика: Главред

О персоне СолоХа СолоХа (ранее - Тереза Франк; настоящее имя - Тереза Балашова) - украинская певица, ведущая шоу "Модная правда". Известна своими яркими образами и необычными клипами. Лауреат премии "Хрустальный микрофон". Самая спортивная певица Украины (по версии Книги рекордов Украины).

